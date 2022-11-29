"مدنين: تسجيل إصابتين معزولتين بجرثومة "شيغيلا

رصدت الادارة الجهوية للصحة بمدنين إصابتين بجرثومة "شيغيلا"، واحدة لدى رضيع يبلغ من العمر 9 اشهر وقد تعافى بعد، والثانية لكهل عمره 39 سنة حالته مستقرة ويتماثل للشفاء، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.

وأوضح المصدر ذاته لـ"وات" أن الحالتين معزولتين ولا ترتبطان جغرافيا ولا علائقيا، ويتواصل حاليا التقصي حولهما باعتبار أن هذه الجرثومة سريعة الانتشار، داعيا الى ضرورة عرض كل حالة إسهال على الطبيب والقيام بالتحاليل اللازمة مع التقصي حول الحالة وعزلها لتطويقها.





وشدّد على ضرورة تطبيق شروط حفظ الصحة العامة خاصة وان هذه الجرثومة ترتبط بالوسط الضعيف على مستوى حفظ الصحة سواء مياه الشرب غير النظيفة او الاكل غير نظيف وغير المطهو.

من جهة أخرى، وفي إطار التقصي حول فيروس "كورونا"، أشار زيد العنز الى تسجيل اصابتين جديدتين أمس الاثنين احداهما محلية والثانية وافدة.



