كأس العالم قطر 2022: ثلاثة منتخبات فقط ضمنت التاهل الى ثمن النهائي.. والمونديال يحتفظ بكامل أسراره

تواصلت المتعة والإثارة في بطولة كأس العالم قطر 2022 النسخة الـ 22 من المونديال، وشهدت مباريات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات العديد من المفاجآت، لكن المونديال لم يبح بكامل أسراره واحتفظ بها إلى الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات.





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ومن أصل 32 منتخبا، تمكنت منتخبات فرنسا والبرازيل والبرتغال فقط من حجز بطاقات التأهل المباشر إلى دور الـ16 عبر تحقيقها الفوز الثاني على التوالي، بينما تأكد خروج منتخبين بشكل رسمي من دائرة المنافسة، هما منتخب قطر ومنتخب كندا.وبلغة الأرقام، شهدت الجولة الثانية تسجيل حضور جماهيري قياسي بلغ نحو 89 ألف متفرج في مباراة الأرجنتين والمكسيك، التي أقيمت على ستاد لوسيل المونديالي، كما شهدت تسجيل 40 هدفا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الأهداف المسجلة حتى الآن في المونديال إلى 81 هدفا (الجولة الأولى شهدت تسجيل 41 هدفا)، وتصدر اللاعبان، الإكوادوري أينير فالنسيا والفرنسي كيليان مبابي صدارة الهدافين برصيد 3 أهداف لكل منها.واحتسبت خلال الجولة ركلة جزاء واحدة وكانت لصالح المنتخب السعودي في مباراته أمام بولندا وأضاعها اللاعب سالم الدوسري (الجولة الأولى شهدت احتساب 8 ركلات جزاء تم تسجيل 6 منها وإضاعة اثنتين) .. كما شهدت هذه الجولة إشهار 57 بطاقة صفراء، وبطاقتين حمراوين، الأولى لحارس مرمى منتخب ويلز واين هينيسي والثانية لمدرب كوريا الجنوبية باولو بينتو.. وانتهت 12 مباراة بالفوز، و4 بالتعادل (الجولة الأولى 11 فوزا و5 تعادلات).وحقق المنتخب الكرواتي أكبر فوز في هذه الجولة، وكان على حساب كندا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، كما ظهرت أكبر نتيجة تعادل وكانت في مباراة الكاميرون وصربيا (3 / 3)، وانتهت مباراة واحدة من دون إشهار أية بطاقة ملونة، وهي مباراة إنجلترا والولايات المتحدة والتي انتهت بالتعادل من دون أهداف.ومن أبرز مفاجآت الجولة الثانية فوز المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي بهدفين دون رد ليضع المنتخب المغربي قدما في دور الستة عشر بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط، محققا الفوز الثالث في تاريخ مشاركاته في نهائيات كأس العالم، بعد الأول في مونديال المكسيك عام 1986 على البرتغال (3 / 1) والثاني في مونديال فرنسا 1998 وكان على حساب اسكتلندا (3 / صفر).وشهدت الجولة الثانية تحقيق ثلاثة منتخبات فقط الفوز الثاني تواليا في البطولة والوصول إلى الدور الثاني، وهي فرنسا التي فازت على الدنمارك (2 / 1) منهية بذلك عقدة خروج حامل اللقب من دور المجموعات منذ نسخة العام 2010.. والبرازيل التي فازت على سويسرا بهدف دون رد، والمنتخب الثالث هو البرتغال، الذي تفوق على الأوروغواي بثنائية حملت توقيع اللاعب برونو فرنانديز.كأس العالم FIFA قطر 2022: ثلاثة منتخبات فقط ضمنت الظهور في ثمن النهائي.. الإثارة مستمرة .. إضافة أولى وأخيرةكما شهدت الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022 عودة قوية للمنتخب الأرجنتيني، والذي تعرض للهزيمة أمام نظيره السعودي بهدفين لهدف في بداية مشواره، حيث نجح النجم ليونيل ميسي ورفاقه في تحقيق فوزهم الأول في مونديال قطر وكان على منتخب المكسيك (2 / صفر)، وسجل ميسي هدفه الثاني في البطولة بعد الأول أمام السعودية من ركلة جزاء .والهدف الذي سجله ميسي في مرمى المكسيك هو الثامن له في خمس مشاركات في كأس العالم حتى الآن، وقد عادل به رقم الأسطورة الراحل مواطنه دييغو أرماندو مارادونا، الذي سجل 8 أهداف في 4 مشاركات بنهائيات كأس العالم كما عادل ميسي أيضا عدد المباريات التي خاضها مارادونا في كأس العالم (21)، وبات على بعد هدفين من معادلة أفضل حصيلة تهديفية للاعب أرجنتيني في النهائيات، وهو غابريال باتيستوتا.وشهدت هذه المباراة بين الأرجنتين والمكسيك والتي جرت على ستاد لوسيل رقما قياسيا في عدد الحضور الجماهيري بالمدرجات بلغ نحو 89 ألف متفرج .وحققت إيران فوزها الأول في مونديال قطر، عندما تغلبت على ويلز (2 / صفر) في الوقت بدل الضائع لتحصد 3 نقاط وتنعش آمالها في التأهل بعد خسارتها القاسية في الجولة الأولى أمام إنجلترا (6 / 2).. كما حافظت ألمانيا على حظوظها في التأهل بعدما خطفت تعادلا ثمينا أمام إسبانيا (1 / 1) لتحصل على نقطة، بعد أن تعرضت لهزيمة مفاجئة في الجولة الأولى أمام اليابان.وحققت كرواتيا، وصيفة بطل النسخة الماضية، فوزها الأول وجاء على حساب كندا (4 / 1)، في مباراة سجل فيها اللاعب الكندي ألفونسو ديفيز أسرع هدف في نهائيات كأس العالم قطر 2022، وجاء في الدقيقة الثانية (وتحديدا بعد 100 ثانية من انطلاق الشوط الأول) محققا رقما قياسيا له وللمنتخب الكندي الذي يشارك في النهائيات للمرة الثانية في تاريخه بعد المكسيك 1986.وتاريخيا فإن أسرع هدف في تاريخ نهائيات كأس العالم مسجل باسم التركي هاكان شوكور وسجله لصالح منتخب بلاده في مرمى المنتخب الكوري الجنوبي بعد 11 ثانية فقط يوم 29 يونيو في نهائيات كأس العالم 2002 التي أقيمت في كوريا واليابان.وشهدت الجولة الثانية كذلك نتائج مخيبة لباقي المنتخبات العربية والآسيوية، فقد خسرت تونس أمام أستراليا بهدف دون رد، بعدما كانت حققت تعادلا ثمينا أمام الدنمارك في الجولة الأولى بدون أهداف، وسيلعب المنتخب التونسي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات أمام منتخب فرنسا ولا بد له من تحقيق الفوز بعدد كبير من الأهداف وانتظار ما ستسفر عنه المباراة الأخرى في مجموعته الرابعة بين الدنمارك وأستراليا.كما تلقى المنتخب القطري المستضيف خسارته الثانية وجاءت أمام السنغال (3 / 1) بعد الخسارة الأولى أمام الإكوادور (2 / صفر) ليودع المنتخب القطري المونديال بعد جولتين ويصبح ثاني منتخب مستضيف يتعرض للإقصاء من دور مجموعات كأس العالم، بعد جنوب إفريقيا عام 2010.. كما دخل اللاعب محمد مونتاري التاريخ من بابه الواسع كونه أصبح أول قطري يحرز هدفا في نهائيات كأس العالم.كما تعرض المنتخب السعودي أيضا إلى الخسارة أمام منتخب بولندا (2 / صفر) في مباراة كان /الأخضر/ الطرف الأفضل فيها من حيث الأداء، بعد أن كان حقق فوزا مدويا في الجولة الأولى على الأرجنتين (2 / 1) ولكن الفرصة ما تزال قائمة للتأهل إلى دور الستة عشر في حال تحقيق الفوز على منتخب المكسيك في الجولة الثالثة، أو التعادل وانتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة الأرجنتين مع بولندا.وفي مباراة السعودية وبولندا أحرز النجم روبرت ليفاندوفيسكي الهدف الثاني لبلاده وهو هدفه الأول في نهائيات كأس العالم، التي يشارك فيها للمرة الثانية مع منتخب بلاده بعد مونديال روسيا 2018 .كما تعرض منتخبا اليابان وكوريا الجنوبية إلى الهزيمة أيضا، حيث خسرت اليابان أمام كوستاريكا بهدف دون رد، وخسرت كوريا الجنوبية من غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.