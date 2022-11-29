كأس العالم قطر 2022: الحارس الكاميروني أونانا يتراجع عن قرار العودة لبلاده

تراجع أندريه أونانا الحارس الأول لمنتخب الكاميرون لكرة القدم عن قرار العودة إلى بلاده، الذي اتخذه في أعقاب خلاف فني بينه وبين مدربه ريجوبرت سونغ الذي استبعده من تشكيلة المنتخب في مباراته اليوم مع نظيره الصربي والتي انتهت بالتعادل (3 3) في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة في كأس العالم قطر 2022.





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وأكد الاتحاد الكاميروني أن جلسة اجتماع ستُعقد مع المدرب واللاعب لوضع الأمور في نصابها، في ظل استعداد المنتخب لمواجهة البرازيل في الجولة الثالثة من البطولة.وقرّر سونغ إبعاد أونانا عن مقاعد البدلاء حتى انتهاء البطولة، وذلك بعد نقاش دار بينهما /السبت/ الماضي أفضى إلى تهيئة الحارس الثاني ديفيز إيباسي لحراسة مرمى المنتخب الذي استقبلت شباكه ثلاثة أهداف في اليوم.ويرى مدرب الكاميرون أن الحارس أونانا يُعرّض مرمى بلاده للخطر جراء خروجه المتكرر منه، ويجازف بالتقدم بالكرة كأنه مدافع وليس حارسا، الأمر الذي يرفضه سونغ، وفي ضوء ذلك اتخذ أونانا حارس مرمى إنتر ميلان الايطالي قراراً بالعودة إلى بلاده، في انتظار اجتماع الاتحاد الكاميروني لكرة القدم مع المدرب والحارس.وكان الحارس الأول لمرمى الكاميرون لعب المباراة التي خسرها المنتخب بهدف أمام سويسرا في الجولة الأولى من المنافسة.ووقّع أونانا، الذي خاض 35 مباراة دولية مع منتخب الكاميرون، مع إنتر ميلان في صفقة انتقال مجانية هذا الصيف بعد الفترة التي قضاها في أياكس الهولندي، وشارك في آخر سبع مباريات بالدوري الإيطالي من أصل 13 مباراة، وحافظ على نظافة شباكه في خمس مباريات.