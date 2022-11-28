مجلس هيئة الانتخابات يصادق على تنقيح القرارات الترتيبية المتعلقة بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز واحتساب النتائج والإعلان عنها

صادق مجلس هيئة الانتخابات خلال اجتماعه اليوم الاثنين، على تنقيح القرارات الترتيبية المتعلقة بقواعد واجراءات الاقتراع والفرز واحتساب النتائج والإعلان عنها.





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ولم يتضمن البلاغ الصادر عن هيئة الانتخابات في الخصوص، أية تفاصيل عن هذه التنقيحات.وجاء في بلاغ ثان لهيئة الانتخابات، أن رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، أشرف اليوم الاثنين، على افتتاح أشغال دورة تكوينية حول موضوع "قواعد وإجراءات الإقتراع والفرز وتجميع النتائج والإعلان عنها"، بمشاركة رؤساء الهيئات الفرعية ومنسقي الإدارات الجهوية والمكونين الجهويين إضافة إلى عدد من إطارات الإدارة المركزية.وأكد بوعسكر، بالمناسبة، أن هذه الدورة التكوينية تندرج ضمن سلسلة من الدورات التي تحرص الهيئة على تنظيمها لدعم قدرات وخبرات إطارات وأعوان الهيئة في كل المجالات ذات الصلة بالعملية الانتخابية، مشددا على الأهمية التي يوليها مجلس الهيئة لحسن أداء أعوان الهيئة لمهامهم واحترامهم لواجب حياد الإدارة، وضمان مبدا تكافؤ الفرص بين المترشحين، والتزامهم التام بالتراتيب والإجراءات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية وحرـه على تأمين مسار انتخابي سليم وشفاف ونزيه، وإنجاح انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب في 17 ديسمبر 2022.وكانت الحملة الانتخابيّة لتشريعية 17 ديسمبر، قد انطلقت في الداخل، يوم 25 نوفمبر، على أن تتواصل إلى يوم 15 ديسمبر، في حين انطلقت خارج البلاد يوم 23 نوفمبر وتختتم يوم 13 ديسمبر 2022.ويجري الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب بالداخل يوم السبت 17 ديسمبر وأيام الخميس والجمعة والسبت 15 و16 و17 ديسمبر 2022 بالنسبة للتونسيين بالخارج، على أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 20 ديسمبر، وتتولى هيئة الانتخابات التصريح بالنتائج النهائية إثر انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الخميس 19 جانفي 2023.