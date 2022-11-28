نحو تعزيز التعاون بين تونس وتركيا في المجال الثقافي

مثل تعزيز التعاون بين تونس وتركيا في مجالات التراث والاقتصاد الثقافي الرقمي والصّناعات الثقافية والإبداعية والسينما والموسيقى، وتنفيذ مشاريع نموذجية في سنة 2023، أبرز محاور استقبال وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي اليوم الاثنين لسفير تركيا "كاجلار فهري شاكيلارب".





..



.

.. ...

ووفق بلاغ صادر عن الوزارة تمّ الاتفاق على جملة من المقترحات لتفعيل استثمار "المشترك التاريخي الثريّ" للبلدين من ذلك اعتماد شخصيّتين تاريخيّتين وهما حنّبعل وخير الدين باشا لتنفيذ مشاريع نموذجية في مجال التعريف بالتّراث وتثمينه افتراضيا. كما اتفق الجانبان على إمضاء عدد من الاتفاقيات الثنائية لتبادل الخبرات في مجالات الصناعات الثقافية والإبداعية وترميم المخطوطات والاستفادة من تفوّق عدد من الشبان المختصّين في الاقتصاد الثقافي الرّقمي للترويج للمعالم التاريخية التي شهدت أحداثا تاريخية مشتركة وهامةّ في مسارات التاريخ بين تونس وتركيا على غرار "برج غازي مصطفى" بجربة.وتناول الجانبان مسألة وجوب تعزيز التعاون الثنائي كذلك في مجال الإنتاج السينمائي والاستفادة من التجربة التركية في رقمنة الأرشيف السينمائي.وثمّن سفير تركيا بالمناسبة، الزّخم التراثي الكبير لتونس الذي لمسه في مختلف زياراته لعدد من الجهات بالبلاد التونسية من ذلك مخبر المخطوطات بمتحف الفنون الإسلامية برقّادة الذي يحتوي على عدد هام من الكنوز الأثرية القيّمة، داعيا إلى تعزيز الجهود الثنائية لحفظ هذه المخطوطات والتعريف بقيمتها التاريخية والحضارية الهامة. كما تطرق السفير التركي إلى أهمية تعزيز التعاون الموسيقي بين الفنانين والموسيقيين التونسيين ونظرائهم الأتراك على مدار السنة وفي المناسبات الوطنية لكلا البلدين.