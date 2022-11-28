الباحث في علم الاجتماع جلال التليلي : تم استغلال اثار الازمة الصحية من قبل بعض الأطراف لخدمة مصالح سياسية

قدمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ، صباح اليوم الاثنين ، تقريرا بحثيا حول وضعية حقوق الانسان زمن الازمات الصحية ، وعلى رأسها أزمة "الكوفيد" التي عرفتها البلاد أكثر من سنتين





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وبين جلال التليلي الباحث في علم الاجتماع أن التقرير البحثي تم إعداده من قبل كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية النساء الديمقراطيات ، حيث رصد تراجعا في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية طيلة فترة الكوفيدو أكد بأن هذا التقرير تم إعداده على مدة اكثر من سنة و نصف ، انطلق في منهجيته من معطيات الازمة الصحية وكيف أدت الى انتاج أزمة اقتصادية ومؤسساتية وصولًا الى أزمة سياسية ، مبينا في نفس السياق بأن تداعيات الكوفيد وصلت الى حد خلق أزمة في مجال حقوق الانسانوأشار إلى أنه تم استغلال اثار الازمة الصحية من قبل بعض الأطراف لخدمة مصالح سياسية ، حيث ان هناك علاقة غير مباشرة بين الكوفيد و التحولات السياسية التي عرفتها البلاد سنة 2021 ، مشيرا إلى أن تونس عرفت خلال فترة الكوفيد اعتداءات على حقوق الانسان بطريقة أحيانا عفوية وأحيانا ممنهجةلاحظ بأن الاعتداء على حقوق الانسان اثناء الازمة واستفحل بطريقة جلية ، إضافة الى وجود إفلات من العقاب حيث أصبحنا نتحدث عن سياسة دولة مقصودة للإفلات من العقاب ، على حد قولهو أضاف بأن تونس عرفت فشلًا في التوفيق بين المحافظة على الصحة العامة و احترام حقوق الانسان حيث سلطت الدولة خطايا على المواطنين بطريقة مجحفة خاصة على الفئات الهشةو في ما يتعلق بالجانب الاقتصادي ، طالت الازمة ، حسب جلال التليلي ، جميع القطاعات و الجهات ، حيث سجل البحث فقدان 300ألف موطن شغل وزيادة 3 بالمائة في نسب البطالة ،وارتفاع نسبة التضخم لأول مرة ( تجاوزت 8بالمائة ) أي بارتفاع ثلاثة نقاط كاملة على نسبة التضخم قبل الازمةو في المجال السياسي ، اعتبر أن كل الإجراءات التي اتخذتها تونس كانت على حساب الحقوق السياسية كالحق في احترام الدستور والمشاركة في القرار الوطني ، مبينا أن النساء تضررن أكثر من الرجال خلال الازمة خاصة منهن العاملات في القطاع الغير منظم والقطاع الفلاحي ، وقد اثرت الإجراءات الصحية على الوضعية العامة للمرأة التي تعرضت الى كل أشكال العنف خلال الازمة الصحيةوسجل التقرير اكثر من 700امراة جريحة جراء العنف خلال الازمة ، كما تم تسجيل حالات عنف غير مسبوقة في الفضاء الخاص و العام مثل الاغتصاب ( تم تسجيل ثلاثة حالات اختطاف و اغتصابهم ) ، والقتل العمد للنساء على غرار ما تعرضت له كل رفقة الشارني و وفاء السبيعي.