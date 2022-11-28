الباحث في علم الاجتماع جلال التليلي : تم استغلال اثار الازمة الصحية من قبل بعض الأطراف لخدمة مصالح سياسية

قدمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ، صباح اليوم الاثنين ، تقريرا بحثيا حول وضعية حقوق الانسان زمن الازمات الصحية ، وعلى رأسها أزمة "الكوفيد" التي عرفتها البلاد أكثر من سنتين
وبين جلال التليلي الباحث في علم الاجتماع أن التقرير البحثي تم إعداده من قبل كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية النساء الديمقراطيات ، حيث رصد تراجعا في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية طيلة فترة الكوفيد
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و أكد بأن هذا التقرير تم إعداده على مدة اكثر من سنة و نصف ، انطلق في منهجيته من معطيات الازمة الصحية وكيف أدت الى انتاج أزمة اقتصادية ومؤسساتية وصولًا الى أزمة سياسية ، مبينا في نفس السياق بأن تداعيات الكوفيد وصلت الى حد خلق أزمة في مجال حقوق الانسان
وأشار إلى أنه تم استغلال اثار الازمة الصحية من قبل بعض الأطراف لخدمة مصالح سياسية ، حيث ان هناك علاقة غير مباشرة بين الكوفيد و التحولات السياسية التي عرفتها البلاد سنة 2021 ، مشيرا إلى أن تونس عرفت خلال فترة الكوفيد اعتداءات على حقوق الانسان بطريقة أحيانا عفوية وأحيانا ممنهجة
لاحظ بأن الاعتداء على حقوق الانسان اثناء الازمة واستفحل بطريقة جلية ، إضافة الى وجود إفلات من العقاب حيث أصبحنا نتحدث عن سياسة دولة مقصودة للإفلات من العقاب ، على حد قوله
و أضاف بأن تونس عرفت فشلًا في التوفيق بين المحافظة على الصحة العامة و احترام حقوق الانسان حيث سلطت الدولة خطايا على المواطنين بطريقة مجحفة خاصة على الفئات الهشة
و في ما يتعلق بالجانب الاقتصادي ، طالت الازمة ، حسب جلال التليلي ، جميع القطاعات و الجهات ، حيث سجل البحث فقدان 300ألف موطن شغل وزيادة 3 بالمائة في نسب البطالة ،وارتفاع نسبة التضخم لأول مرة ( تجاوزت 8بالمائة ) أي بارتفاع ثلاثة نقاط كاملة على نسبة التضخم قبل الازمة
و في المجال السياسي ، اعتبر أن كل الإجراءات التي اتخذتها تونس كانت على حساب الحقوق السياسية كالحق في احترام الدستور والمشاركة في القرار الوطني ، مبينا أن النساء تضررن أكثر من الرجال خلال الازمة خاصة منهن العاملات في القطاع الغير منظم والقطاع الفلاحي ، وقد اثرت الإجراءات الصحية على الوضعية العامة للمرأة التي تعرضت الى كل أشكال العنف خلال الازمة الصحية
وسجل التقرير اكثر من 700امراة جريحة جراء العنف خلال الازمة ، كما تم تسجيل حالات عنف غير مسبوقة في الفضاء الخاص و العام مثل الاغتصاب ( تم تسجيل ثلاثة حالات اختطاف و اغتصابهم ) ، والقتل العمد للنساء على غرار ما تعرضت له كل رفقة الشارني و وفاء السبيعي.
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