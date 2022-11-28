كأس العالم قطر 2022.. سونج : أظهرنا ردة فعل قوية أمام صربيا وكل شيء وارد أمام البرازيل

أبدى ريغوبير سونغ مدرب المنتخب الكاميروني رضاه عن الأداء الذي قدمه منتخب بلاده في مواجهته للمنتخب الصربي التي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما اليوم على ملعب الجنوب في الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وأضاف المدرب البالغ من العمر 46 عاماً في تصريح له اليوم: "سعينا لتعويض ما حدث في مباراة الافتتاح، وأظهرنا أداء متوازناً، وعلى الرغم من نجاحنا في التسجيل المبكر لكننا تأخرنا في النتيجة قبل أن نشاهد ردة فعل قوية من اللاعبين وخرجنا بنتيجة التعادل في نهاية المطاف".



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وتابع سونغ: "هناك أخطاء ظهرت، ونحاول الاستفادة من الدروس التي نتعرض لها وتصحيح بعض الأمور، وقد رأينا كيف نجح فينسنت أبو بكر في تغيير معطيات المباراة بعد مشاركته في الشوط الثاني ولو شارك في المباراة الأولى لكان للنتيجة كلام آخر".وقال: "لدينا القدرة على أن نقدم أداء أفضل، ولكن في كأس العالم لا يمكن أن يسيطر المنطق في الغالب، وعلينا أن نصبر على أداء بعض اللاعبين الشباب، بالمقابل المنتخب قام بردة فعل قوية اليوم ويستحق الجميع التهاني الكبيرة".وختم مدرب الكاميرون: " علينا التركيز على مباراتنا المقبلة أمام المنتخب البرازيلي وسنقوم بالإعداد لها بصورة قوية ، وأعتقد أن كل شيء ممكن ووارد في كرة القدم، ونحن نؤمن بقدراتنا، ومنتخب البرازيل قوي ولكن نحن أيضا لدينا نوعية جيدة من اللاعبين، ونريد أن نحقق هدفنا بالتأهل إلى الدور المقبل كي نسعد الجماهير الكاميرونية التي ساندتنا بقوة اليوم".من جهته أعرب فينسنت أبو بكر مهاجم منتخب الكاميرون عن سعادته بالأداء الذي أظهره منتخب بلاده على الرغم من نتيجة التعادل التي سيطرت على نتيجة المواجهة.وقال أبو بكر - المتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة -" لقد رأينا كيف لعب منتخب صربيا وكانت الرغبة كبيرة والتصميم والإصرار موجودين، وأدركنا أن المنافس قد تراجع مخزونه البدني واستغللنا هذا الأمر ونجحنا بالعودة".وتابع لاعب النصر السعودي:"عندما ألعب مع المنتخب يكون هاجسي الفوز ، ولا يهم من يكون القائد والكل يلعب بعقلية الفوز".وختم اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً:" آمالنا كبيرة ونثق بقدراتنا جيداً، والمواجهة أمام البرازيل ستكون صعبة ولكن علينا أن نبذل قصارى جهدنا لكي نحقق النتيجة المأمولة".ويمتلك المنتخب الكاميروني نقطة واحدة يحتل بها المركز الثالث بفارق الأهداف عن المنتخب الصربي في المجموعة السابعة التي يتصدرها المنتخب البرازيلي برصيد ثلاث نقاط بالتساوي مع المنتخب السويسري حيث يلتقيان في وقت لاحق اليوم.