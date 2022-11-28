بن عروس: مائدة مستديرة حول مستجدات علاج مرض السكري وطرق التوقي منه

تنظّم جمعية التكوين المستمر لأطباء الصحة العمومية ببن عروس بالتعاون مع الادارة الجهوية للصحة، في إطار فعاليات إحياء اليوم العالمي لمرضى السكري، مائدة مستديرة تتضمن مداخلات علمية حول المستجدات في معالجة هذا الداء المزمن والطرق المعتمدة في التوقي منه، وذلك يوم غد الثلاثاء بتونس العاصمة.





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ووفق ماصرح به لـ"وات" رئيس الجمعية، الدكتور فتحي اللطيف، فإن برنامج المائدة المستديرة يتضمن مجموعة من المداخلات والورشات المختصة،وسيحاضر مجموعة من الاطباء في عدة محاور، تتعلق بتعزيز آليات الوقاية والتصرف الرشيد لتلافي الاصابة بمرض السكري، والتشخيص على ضوء المستجدات الطبية لهذا المرض في العالم، وكيفية التكفّل بمريض السكري وآليات المتابعة، وتغيّر مستويات السكر في الدم ومضاعفاته على مريض السكري.وتشمل الورشات المبرمجة أنشطة تفاعلية يؤثثها أطباء ومرضى وممثلون عن مخابر أدوية حول مستويات ثلاثة، يتعلق الأول بمعالجة ساق المريض المصاب بالسكري، والثاني بمرحلة تناول الانسولين، والثالث بأنظمة الغذاء لمريض السكري.كما سيخصّص حيز هام من أشغال هذا اللقاء لعرض أعمال الجمعية ومختلف الأنشطة التي قامت بها خلال الفترة الماضية وتقييمها وعرض تصوراتها وبرامج عملها للفترة القادمة.