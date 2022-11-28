كأس العالم 2022.. مدرب السنغال: لا بديل عن الفوز على الإكوادور للتأهل إلى الدور الثاني


Publié le Lundi 28 Novembre 2022 - 16:40 قراءة: 1 د, 12 ث
      
أكّد أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال صعوبة مواجهة الإكوادور في الجولة الثالثة والختامية من المجموعة الأولى ضمن نهائيات كأس العالم قطر 2022 معتبراً أنه لا بديل عن تحقيق الفوز من أجل التأهل إلى الدور الثاني.
وقال سيسيه في المؤتمر الصحفي الرسمي قبل مباراة السنغال والإكوادور إن "مباراة الغد ستكون شرسة أمام منتخب متميز يملك القوة البدنية والسرعة ويعرف استغلال الفرص التي تُتاح له جيداً".

وأوضح أن السنغال ستدخل مباراة الغد من أجل الفوز وتحقيق حلم التأهل إلى الدور الثاني ومواصلة المشوار في البطولة لافتاً إلى أنه قبل المونديال كان يعلم جيداً أنه سيواجه منتخبات قوية، ولكنه شدد على ثقته في لاعبيه على بذل قصارى جهدهم وتخطي هذه المحطة الصعبة.
واعتبر سيسيه أن مباراة الغد أمام الإكوادور ليست حرباً، وإنما مباراة كرة قدم مهمة لهذا الجيل من أجل كتابة تاريخ جديد لهم بعد تفوقهم على المستوى الإفريقي واحتلالهم المرتبة الـ18 على مستوى المنتخبات العالمية، مشيراً إلى أهمية التركيز في مباراة الغد طوال التسعين دقيقة وعدم منح المنافس فرصة التسجيل.
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ورأى مدرب السنغال أن الإكوادور ستدخل مباراة الغد بأريحية أكثر، خاصة أن نقطة التعادل تضمن لهم التأهل على حسابنا، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه سيطلب من لاعبيه التركيز على الهدوء في الأداء خلال المباراة، خاصة أن الهدف من الممكن أن يأتي في أي وقت.
ونوّه المدرب السنغالي بقدرات الإكوادور التي تمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وفي مقدمتهم إينر فالنسيا، الذي وصفه بالمهاجم الخطير والقوي والسريع معتبراً أنه سيركز على إيقاف خطورته، عبر الضغط عليه حتى لا تصل له الكرة.

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