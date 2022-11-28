كأس العالم قطر 2022.. فان غال: مهمتي مع المنتخب الهولندي تنتهي بنهاية المونديال

أكّد لويس فان خال مدرب المنتخب الهولندي لكرة القدم أن مهمته مع المنتخب الهولندي كمدرب ستنتهي بنهاية المونديال مهما حصل، وذلك بعدما تم الاتفاق بين الاتحاد الهولندي والمدرب البديل.

وقال المدرب إن مواجهة المنتخب القطري غداً الثلاثاء في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى من كأس العالم قطر 2022 لن تكون سهلة بالمرة، مشدداً على أنه في منافسة مثل المونديال لا يوجد شيء مضمون.



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وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة اليوم :" المباراة صعبة بدون أدنى شك، انظروا إلى النتائج التي تحققت، هناك مفاجآت كبيرة شهدتها النسخة الحالية حتى الآن، منتخبات كبيرة خسرت بصورة غير متوقعة، وبالتالي ليس هناك من شيء مضمون، وعلينا أن نكون في قمة تركيزنا كي نحقق المطلوب".وأكّد أن المنتخب القطري يلعب بنفس الطريقة ويعتمد على خمسة مدافعين في الخلف وثلاثة لاعبين في الوسط واثنين في الأمام، ولكنه ينفذ الهجوم المرتد بشكل سريع وخطير، "وبالتالي يجب أن نكون في كامل الحيطة والحذر".وتابع : " بالمقابل نلعب نحن بعدة طرق ونملك المرونة الكبيرة، أعتقد أن المباراة ستكون أشبه بلعبة شطرنج بين المنتخبين من النواحي التكتيكية، نريد أن نستحوذ على الكرة ونخلق الفرص من أجل تحقيق الفوز لضمان التأهل إلى الدور الثاني أبطالاً للمجموعة".وأكّد لويس فان خال على أن الأداء في المباراة السابقة أمام الإكوادور لم يكن بمستوى الطموح، حيث ارتكب المنتخب الهولندي الكثير من الأخطاء، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن فريقه يريد أن يذهب بعيداً في كأس العالم "ولم لا الفوز باللقب"- على حد تعبيره.بدوره أكّد النجم الهولندي فرانكي دي يونغ على أن المباراة تعتبر صعبة كما كل المواجهات في بطولة كبيرة مثل كأس العالم، مشيراً إلى أن كل المنتخبات تحضرت بالطريقة المثلى لخوض المنافسة وبالتالي فإن مواجهة المنتخب القطري لن تكون سهلة، بعدما أبان المنافس عن قوة كبيرة خصوصاً في النواحي البدنية .وأضاف نجم برشلونة الإسباني: هدفنا بطبيعة الحال هو الفوز في المباراة والـتأهل إلى الدور الثاني كبطل للمجموعة، ولن نستبق الأحداث في التفكير في المباراة في الدور المقبل، نريد أن نتعامل مع كل مواجهة على حدة، ويجب أن ننجز المهمة أمام صاحب الأرض أولاً قبل أن نفكر في أي شيء آخر.