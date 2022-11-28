كأس العالم قطر 2022.. مدرب الإكوادور: نركّز على التفاصيل أمام السنغال لعبور دور المجموعات

شدد غوستافو ألفارو مدرب منتخب الإكوادور على أنه سيخوض مباراة السنغال غداً /الثلاثاء/ في ختام مباريات المجموعة الأولى ضمن نهائيات كأس العالم 2022، من أجل تحقيق الفوز وتكملة المشوار في هذه البطولة الرائعة التي تشهد كرة قدم جميلة وطفرة لمنتخبات المستويين الثالث والرابع، متوقعاً فوز منتخب من أمريكا الجنوبية باللقب.

وقال ألفارو، في المؤتمر الصحفي الرسمي قبل مباراة الإكوادور والسنغال :"نسعى إلى أن نحظى بمباريات إضافية في مونديال قطر، لدينا مهاراتنا وشعبنا الذي يدفعنا إلى الأمام، ونستعد لتقديم كل ما لدينا غداً أمام السنغال على أرض الملعب، من أجل تحقيق الفوز وتكملة المشوار".



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وأضاف "راضٍ عن أداء المنتخب، وكل ما يقدمه اللاعبون، هذا المنتخب لديه مستقبل مبهر مقارنة بما مضى، فالوصول إلى كأس العالم إنجاز بحد ذاته، والفوز في المباراة الافتتاحية إنجاز آخر، وحتى التعادل مع هولندا هو إنجاز".وتابع :"إينر فالنسيا تعرض لإصابة، وحسب التقرير الطبي فهو على ما يرام، وهو شجاع ويخوض كل المواجهات من أجل المنتخب، وهذه الروح التي نحتاجها، وسوف نحاول أن يكون جاهزاً في المباريات المقبلة، وإن لم يشارك في بداية المباراة، فسوف يشارك بديلاً".وأوضح ألفارو أنه يختار تشكيلة المنتخب وطريقة الأداء في كل مباراة حسب الخصم الذي سيواجهه، مشيراً إلى أنه سيلعب بطريقة مختلفة في مباراة الغد أمام السنغال، حتى يحقق ما يحتاج إليه ويفوز ببطاقة التأهل إلى الدور الثاني.واعتبر مدرب الإكوادور أنه سيواجه الكثير من التحديات أمام السنغال، خاصة أنه من المنتخبات القوية على الصعيد البدني والفني أيضاً، فضلاً عن أنهم لم يتأثروا بغياب نجمهم ساديو ماني وقدموا مستويات قوية، لافتاً إلى أن منتخب بلاده لعب مباراتين جيدتين، ولكنهما غير كافيتين من أجل التأهل.وطالب ألفارو لاعبيه بضرورة الهدوء والتركيز على التفاصيل الصغيرة في مباراة الغد لأنها ستحدد بصورة كبيرة هوية الفائز، خاصة أن هناك خيطاً رفيعاً بين التأهل وعدم التأهل، ويجب التركيز على تقديم مباراة مختلفة واحترام المنافس.ونوّه ألفارو بكرة القدم الأمريكية الجنوبية التي تعتمد على المهارة بجانب القوة واللياقة البدنية، متوقعاً أن يحصل على لقب مونديال قطر منتخب من أمريكا الجنوبية، خاصة منتخبي البرازيل والأرجنتين اللذين يقدمان كرة جميلة أفضل في هذه البطولة عكس مونديال روسيا 2018.من جانبه، شدد فيليكس توريس لاعب الإكوادور على جاهزية اللاعبين ذهنياً لمواجهة السنغال يوم غد، لافتاً إلى أن اللاعبين سيخوضون اليوم بعض التدريبات الأخيرة قبل مواجهة الغد.وأوضح أن اللاعبين ملتزمون بتكيتك المدرب وهو ما ظهر في مباراة قطر، وكذلك أمام هولندا، مشيراً إلى رغبته الملحة في تحقيق الفوز خلال مباراة الغد، والتأهل إلى الدور الثاني وتكملة المشوار في المونديال.