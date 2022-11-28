القصرين: وفاة شابة وإصابة شخصين آخرين في حادث انقلاب سيارة خفيفة بسبيطلة


Publié le Lundi 28 Novembre 2022 - 15:28 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أسفر حادث انقلاب سيارة خفيفة على متنها 3 أشخاص من نفس العائلة، اليوم الإثنين، على مستوى منطقة بئر معمر بمعتمدية سبيطلة من ولاية القصرين، عن وفاة شابة تبلغ من العمر 29 سنة وإصابة شخصين آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة، بحسب مصدر من الحماية المدنية بالقصرين.
وأوضح، المصدر ذاته في تصريح لـ"وات"، أنّه تم نقل المصابين الى المستشفى المحلي بسبيطلة ومنه الى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي الاسعافات اللازمة، وفق تأكيده.

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