وكيل ميسي ينفي الأخبار الرائجة حول انتقال النجم الارجنتيني الى انتر ميامي الامريكي

فند مارسيلو مينديز وكيل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم ما تردد عن اقتراب اللاعب من الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي حسب ما كشفت عنه تقارير صحفية اليوم الاثنين.

وقال وكيل اللاعب الأرجنتيني في تصريحات نقلتها إذاعة كادينا سير الإسبانية: ليس هناك أي مفاوضات بشأن انتقال ميسي الموسم المقبل وخطوته المقبلة لم تتضح بعد".



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وأكد مارسيلو مينديز للإذاعة الاسبانية أن الأخبار الرائجة في الوقت الحالي حول مشروع انتقال ميسي إلى انتر ميامي الأمريكي ليس لها أي أساس من الصحة ".وكان ميسي قد ساهم بشكل كبير في انعاش آمال منتخبه في التأهل إلى الدور ثمن النهائي لكأس العالم لكرة القدم (قطر-2022) بعدما سجل الهدف الاول أمام المكسيك ثم صنع آخر في اللقاء الذي فاز به منتخب التانغو بنتيجة 2-0.وخاض ميسي مباراته الـ21 في كأس العالم ليعادل دييغو أرماندو مارادونا كأكثر لاعب أرجنتيني شارك في المونديال. كما وصل لأهداف مارادونا في نفس المنافسة برصيد 8 وذلك وفقا لما جاء في شبكة "أوبتا" للإحصائيات.وأنعش المنتخب الأرجنتين آماله في التأهل للدور ثمن النهائي بعدما حقق أول 3 نقاط وصعد إلى المركز الثاني خلف بولونيا المتصدر برصيد 4 نقاط فيما يحتل المنتخب السعودي المركز الثالث برصيد 3 نقاط ويتذيل المكسيك المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة.