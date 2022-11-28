إيقاف مهرّب بحوزته أكثر من 50 ألف قرص مخدر في المنطقة الحدودية العازلة

أعلنت وزارة الدفاع في بلاغ، الإثنين 28 نوفمبر 2022، إيقاف مهرّب بالمنطقة الحدودية العازلة وبحوزته أكثر من 50 ألف قرص مخدّر.







وقالت الوزارة: ''إثر رصد تحركات مشبوهة بالمنطقة الحدودية العازلة على رسم الحد، تمكنت يوم أمس (الأحد) تشكيلات عسكرية من توقيف مهرب بحوزته 53010 قرص مخدر".



..



.

وأضاف البلاغ بأنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس تعهّدت بالموضوع وأذنت بإيقاف المهرب على ذمة الأبحاث، وتسليم البضاعة المهربة للمصالح الديوانية طبقا للتراتيب الجارية بها العمل، وفق نصّ البلاغ.



وقالت الوزارة: ''إثر رصد تحركات مشبوهة بالمنطقة الحدودية العازلة على رسم الحد، تمكنت يوم أمس (الأحد) تشكيلات عسكرية من توقيف مهرب بحوزته 53010 قرص مخدر".وأضاف البلاغ بأنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس تعهّدت بالموضوع وأذنت بإيقاف المهرب على ذمة الأبحاث، وتسليم البضاعة المهربة للمصالح الديوانية طبقا للتراتيب الجارية بها العمل، وفق نصّ البلاغ.