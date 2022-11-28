كأس العالم: 66 هدفا للاعبين العرب في المونديال الى حد الان منها 13 لتونس

يطمح اللاعبون المشاركون في نهائيات كاس العالم في تسجيل اسمائهم في تاريخ البطولة من خلال تحقيق اهداف تبقى خالدة في ذاكرة الجماهير في بلدانهم وحول العالم .

وتشارك في الحدث الرياضي العالمي اربعة منتخبات عربية وهي" قطر المستضيف وتونس والسعودية والمغرب ". ويسعى كل لاعب عربي الى تسجيل اسمه مع سابقيه من اللاعبين الذين احرزوا أهدافا في النسخ الماضية من كأس العالم خلال مشاركة منتخباتهم .



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وشهدت نهائيات المونديال الى حد يوم امس ( حتى الجولة الثانية من الدور الاول لمونديال قطر 2022 ) تسجيل 66 هدفا عربيا . وكان الرصيذ قبل انطلاق مونديال قطر 61 هدفا ليتعزز بخمسة اهداف الى حد الان جاءت بواسطة منتخبات المغرب (2-صفر)امام بلجيكا والسعودية (2-1) امام الارجنتين وقطر (1-3) امام السنغال.ويذكر ان مشاركات المنتخبات العربية في كاس العالم توزعت كالاتي / مونديال1934 (مصر)، 1970 (المغرب) 1978،(تونس) 1982،(الكويت والجزائر)، 1986 (العراق والمغرب والجزائر)، 1990 (الإمارات ومصر)، 1994 (السعودية والمغرب)، 1998 (السعودية والمغرب وتونس)، 2002 (السعودية وتونس)، 2006 (السعودية وتونس)، 2010 (الجزائر)، 2014 (الجزائر)، 2018 (السعودية ومصر وتونس والمغرب) ومونديال قطر 2022( قطر وتونس و المغرب و السعوديةوقد تم تسجيل الأهداف العربية في كاس العالم ( 66) الى حد الان من قبل لاعبي 9 منتخبات عربية هي (مصر والمغرب وتونس والكويت والجزائر والسعودية والعراق والإمارات وقطر)، وهي المنتخبات التي شاركت في نهائيات الحدث الكروي العالمي.ويعد منتخب المغرب هو الفريق العربي الأكثر تسجيلا للأهداف في نهائيات كأس العالم حيث تمكن لاعبوه خلال مشاركاته الست في المنافسات من تسجيل 16 هدفا الى حد يوم امس بعد مباراة بلجيكا (2-صفر) .وتأتي منتخبات تونس والجزائر والسعودية في المركز الثاني في عدد الأهداف العربية المسجلة حيث سجل كل منهما (13 هدفا) خلال ست مشاركات لمنتخبي تونس والسعودية ( باعتبار دورة 2022) وأربع مشاركات لمنتخب الجزائر يليها منتخب مصر الذي أحرز 5 أهداف في ثلاث مشاركات، ثم الإمارات والكويت بهدفين لكل منهما خلال مشاركة وحيدة كما هو حال منتخبي العراق وقطر (هدف واحد الى حد الان).وكان آخر الاهداف قبل نسخة 2022 في قطر هو هدف اللاعب التونسي وهبي الخزري في كأس العالم 2018 في مرمى منتخب بنما في المواجهة التي خرج منها المنتخب التونسي فائزا 2 - 1.ويعد المهاجم السعودي سامي الجابر، هو هداف العرب التاريخي في كأس العالم، إذ يتصدر ترتيب هدافي العرب في كأس العالم برصيد ثلاثة اهداف سجلها على مدار ثلاث نسخ من البطولة.. وسجل الجابر أول أهدافه المونديالية الثلاثة في مرمى منتخب المغرب من ركلة جزاء في كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية وأضاف الجابر هدفه الثاني في مرمى منتخب جنوب أفريقيا في مونديال فرنسا عام 1998 أيضا من ركلة جزاء.. أما الهدف الثالث للاعب السعودي فكان في مرمى المنتخب التونسي في كأس العالم 2006 بألمانيا.ويأتي في الترتيب الثاني للهدافين العرب في كأس العالم بعد السعودي سامي الجابر 10 لاعبين سجل كل منهم هدفين..وهم المصري عبد الرحمن فوزي في النسخة الثانية من بطولة كأس العالم 1934 التي اقيمت في إيطاليا والجزائري صلاح عصاد في نسخة كأس العالم عام 1982 المغربي عبد الرزاق خيري في نسخة 1986 بالمكسيك، والسعودي فؤاد أنور في نسخة 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية ثم سجل المغربيان عبد الجليل حدا وصلاح الدين بصير في نسخة 1998 بفرنسا.. كذلك فعل الثنائي الجزائري إسلام سليماني وعبد المؤمن جابو في كأس العالم 2014 بالبرازيل..كما توفق المصري محمد صلاح والتونسي وهبي الخزري بتسجيل كل منهما هدفين في نسخة 2018 بروسيا.وفي المركز الثالث للهدافين العرب عبر تاريخ كاس العالم ، يتواجد 43 لاعبا الى حد الان في قائمة اللاعبين أصحاب الهدف الواحد، وفي مقدمتهم الثنائي المغربي حومان جرير ومحجوب غزواني في مونديال 1970، والثلاثي التونسي علي كعبي ونجيب غميض ومختار ذويب في كأس العالم 1978 والجزائريون الثلاثة رابح ماجر والأخضر بلومي وتاج بن سحاولة في مونديال 1982، والكويتيان فيصل الدخيل وعبد العزيز البلوشي في كأس العالم 1982.كما شهدت نسخة 1986 من كأس العالم ، تسجيل الجزائري جميل زيدان والمغربي عبد الكريم مري، والراحل أحمد راضي هدف العراق الوحيد في البطولة في مرمى بلجيكا.أما نسخة 1990 من الكأس فشهدت تسجيل المصري مجدي عبد الغني لهدف في مرمى هولندا، كما سجل هدف الثنائي الإماراتي خالد إسماعيل وعلي جمعة أمام ألمانيا ويوغوسلافيا تواليا.وسجل السعودي سعيد العويران في مونديال نسخة 1994 هدفه التاريخي في مرمى بلجيكا، ومواطنه فهد الغشيان في مرمى السويد، والمغربي محمد شاوش في مرمى السعودية.. وفي نسخة 1998، سجل هدفا كل من المغربي مصطفى حاجي والتونسي إسكندر السويح، والسعودي يوسف الثنيان، وبدوره سجل التونسي رؤوف بوزيان هدفا في كأس العالم 2002 .وفي نسخة مونديال 2006، سجل السعودي ياسر القحطاني هدفا في مرمى تونس، وسجل كل من زياد الجزيري وراضي الجعايدي هدفا لتونس في مرمى السعودية، والتونسي جوهر مناري هدفا في مرمى إسبانيا.. وأحرز هدفا في مونديال 2014 بروسيا الثلاثي الجزائري سفيان فيغولي و ياسين إبراهيمي و رفيق حليش.وتمكن الثلاثي التونسي فرجاني ساسي وديلان برون وفخرالدين بن يوسف من تسجيل هدف في المونديال الماضي لأخير في روسيا 2018 كما توفق في التهديفالثنائي السعودي سلمان الفرج وسالم الدوسري، والثنائي المغربي خالد بو طيب ويوسف النصيري.اما في النسخة الحالية فقد نجح الى حد الان كل من عبد الحميد صابيروزكريا ابو خلال من تسجيل هدف لكل منهما لمنتخب المغرب امام بلجيكا (2-صفر) كما توفق صالح الشهري وسالم الدوسري في توقيع هدفين لمنتخب السعودية امام الارجنتين ( 2-1) فيما سجل محمد مونتاري هدف منتخب قطر في مبارته امام السنغال 1-3ومن جهة اخرى سجل لاعبون عرب ثلاثة أهداف ضد مرماهم في تاريخ كاس العالم، وهم المغربيان يوسف شيبو في المواجهة التي انتهت بالتعادل أمام منتخب النرويج ( 2 - 2) في نسخة مونديال 1998، وعزيز بوهدوز أمام منتخب إيران (0 - 1) في مونديال 2018، ثم التونسي ياسين مرياح في المقابلة مع منتخب بنما التي انتهت بفوز المنتخب التونسي (2 - 1) في مونديال 2018.وتطمح جماهير كرة القدم العربية في مزيد تحقيق الاهداف للمنتخبات العربية في مونديال قطر الذي يتواصل حتى 18 ديسمبر المقبل ،حيث