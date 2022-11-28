إحباط تصدير أكثر من 21 طنا من المواد الفلاحية المخصصة للزراعة (الديوانة)

أعلنت الديوانة التونسية، مساء اليوم الأحد، عن إحباط محاولة تصدير كميات من المواد الفلاحية المدعمة المخصصة للزراعة.





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وأوضحت، في بلاغ لها، أن مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير (ولاية مدنين) أحبطت محاولة التصدير خلسة لـ 21.5 طنا من المواد الزراعية والخاصة بمادتي القصيبة والمعدنوس والتي كانت مخفية داخل شاحنة تحمل ترقيما أجنبيا وكان على متنها ثلاثة أشخاص .وأضافت الديوانة أن صاحب البضاعة قدّم اعتماد تصريح مغلوط الى الاعوان الذين تفطنوا إلى كمية المواد الفلاحية كانت مخفية بآخر الشاحنة، التي كانت مبردة ومحكمة الغلق.يشار إلى أن هذه المواد مدعمة وممنوعة من التصدير وتخضع لإجراءات خاصة من قبل وزارة الفلاحة فيما يتعلق بخزنها وتوزيعها .تم تحرير محضر حجز في الغرض وتم إيقاف ذوي الشبهة وإحالتهم على المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.