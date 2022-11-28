طبربة : وفاة شاب بصعقة كهربائية اثناء محاولته اعادة النور الكهربائي

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بفتح تحقيق عدلي في وفاة شاب يوم الأحد بصعقة كهربائية بمنطقة ترقلاش بمعتمدية طبربة، تعهدت به فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة وفق ما افاد به مصدر امني "وات ".





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وتفيد صورة الحادثة، وفق ذات المصدر، بأنه على إثر انقطاع النور الكهربائي بالمنطقة منذ أكثر من يوم وانقطاع أمل المواطنين في الصيانة وإرجاع النورالكهربائي، نتيجة احتجاج أعوان فرع "الستاغ" بطبربة وعدم التدخل الفوري للصيانة، قام الشاب وهو من مواليد 1992 بالصعود الى عمود كهربائي ذو ضغط عال لمحاولة إعادة النور الكهربائي، أين تبللت العصا التي استعملها بمياه الأمطار، وتعرض الى صعقة أردته قتيلا أمام عيني والده الذي كان يحاول منعه من الصعود .وأكد ذات المصدر ان النيابة العمومية عاينت الجثة وأذنت بعرضها على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة ، فيما باشرت الفرقة المذكورة، بحثها بالاستماع الى شهود حول الحادثة .يشار الى ان الجامعة العامة للكهرباء والغاز أقرت عددا من التحركات الاحتجاجية، شرع أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز في تنفيذها خلال الفترة الماضية، بتنظيم وقفات احتجاجية حضورية بساعة، والامتناع عن المساهمة في حملة الاستخلاص المبرمجة في نهاية السنة الجارية، والامتناع عن سياقة عربات الشركة لغير السواق بخطة سائق.