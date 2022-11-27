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تعادل ألمانيا وإسبانيا يؤجل الحسم بالمجموعة الخامسة في كأس العالم
Publié le Dimanche 27 Novembre 2022 - 22:16
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احتكم منتخبا ألمانيا وإسبانيا إلى نتيجة التعادل الإيجابي 1-1، في واحدة من قمم الدور الأول لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.
أقيمت المباراة على ملعب البيت، في إطار منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات.
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