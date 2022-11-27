تعادل ألمانيا وإسبانيا يؤجل الحسم بالمجموعة الخامسة في كأس العالم

احتكم منتخبا ألمانيا وإسبانيا إلى نتيجة التعادل الإيجابي 1-1، في واحدة من قمم الدور الأول لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.







أقيمت المباراة على ملعب البيت، في إطار منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات.



..



.





أقيمت المباراة على ملعب البيت، في إطار منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات.