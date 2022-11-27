منوبة: تسجيل مخالفة حزبية جديدة في منوبة من اجل استعمال العلم في الدعاية

سجلت الهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة اليوم الاحد مخالفة انتخابية من اجل استعمال الراية الوطنية في خطاب دعائي موثق صورا و صوتا على صفحة تواصل اجتماعي خاصة بمترشح من الدائرة الانتخابية المرناقية برج العامري ، وفق ما افادت به رئيسة الهيئة الفرعية سماح المدوري صحفية مكتب وات بمنوبة .





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واضافت ان المخالفة تاتي وفق مقتضيات قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وإجراءاتها والذي يحجّر استعمال علم الجمهوريّة التونسيّة أو شعارها في الحملة الانتخابية. .ويرتفع بذلك عدد المخالفات المسجلة في الحملة الانتخابية الى مخالفتين، بعد ان تعلقت الاولى المسجلة في اول ايام الحملة ،بتعليق بيان غير مؤشر ، وذلك بعد تجنيد 51 عونا لمراقبة الحملة موزعين على الدوائر الانتخابية الخمس بمنوبة وفق ذات المصدر.كما وجهت الهيئة تنبيهين احدها متعلق بتعليق لافتة دعائية تم مطالبة صاحبها بترخيص البلدية في الغرض في دائرة دوار هيشر، والثاني تعلق بمخالفة اجراءات الهيئة المعمول بها لالغاء نشاط مبرمج في دائرة وادي الليل .وسجلت الهيئة اليوم تنظيم ستة انشطة معلنة توزعت بين اربعة خيمات حزبية باماكن مختلفة لنفس المرشح بدوار هيشر علي بوزوزية وهو استاذ تعليم ثانوي، فضلا عن اجتماع عام بحي النصر بالمرناقية للمترشحة سوسن السلامي وهي محامية، و نشاط لقاء مباشر بالناخبين في دائرة منوبة للمترشحة اسماء درويش.يشار الى دائرة طبربة البطان والجديدة لم تشهد رغم انطلاق الحملة منذ الجمعة اية نشاط دعائي معلن بعد ترشح07 اشخاص وانسحاب ثامنهم قبل انطلاق الحملة.