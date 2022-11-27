كاس العالم 2022 - مدرب البرازيل يؤكد جاهزية منتخبه لمواجهة نظيره السويسري

أكد أدينور ليوناردو باتشي "تيتي" مدرب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم جاهزية منتخبه لمواجهة نظيره السويسري غداً الإثنين على استاد 974 في الجولة الثانية للمجموعة السابعة ضمن كأس العالم قطر 2022.





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وقال "تيتي" في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة: "نحن مستعدون لمواجهة المنتخب السويسري، وقد وضعنا التشكيلة المناسبة التي لن أفصح عنها، وستكون بمثابة المفاجأة، لدينا فلسفتنا الكروية المعروفة التي يعرفها الجميع، والتي نستطيع من خلالها تعويض غياب أي لاعب، وعندما نشعر أن هناك ضغطاً يُمارس علينا لا نغيّر من طريقة لعبنا، لأنه حتى تحت الضغط يجب أن نؤدي بالشكل المعهود".وكشف مدرب البرازيل أن نيمار شارك في لقاء صربيا مصاباً دون علمه، وقال في هذا السياق: "نيمار كان مصاباً قبل لقاء صربيا ولم أكن على علم بهذا الأمر، أكرّر لم يكن لدي أدنى علم أنه مصاب"، مضيفاً: "المعلومة وصلتني أثناء المباراة، أخبرنا أنه يشعر بألم ولكن حاول أن يتجاوز هذا الألم كي يلعب، كان الألم في كاحله، لقد لعب 11 دقيقة بشكل جيد، لكن كان هناك خطأ قوي ضده واتضح بعده أنه مصاب".وتابع: "أعتبر أنني أخطأت في حالة دانيلو، كان يجب أن نوفّر البديل، دانيلو ونيمار رائعان ويقدّمان تضحيات من أجل الفريق، ما أعرفه أنهما سيواصلان اللعب في كأس العالم، ولست مخوّلاً طبياً للحديث عن إصابة كل منهما ولكنهما يؤديان فترة العلاج وسيكون اللاعبان جاهزين في قادم المواجهات، لدينا قائمة من 26 لاعباً يجب أن يكونوا مستعدين للعب".وأكمل تيتي تصريحاته، قائلاً: "البرازيل تعتمد على جميع المواهب ومن ضمنها نيمار وكذلك القدرات البدنية والكروية لدى الفريق، أحياناً يكون هناك تركيز على لاعب بعينه وهذا الواقع علينا أن نوقفه".بدوره، قال قائد دفاع المنتخب البرازيلي ماركينيوس عن المواجهة المرتقبة أمام سويسرا غداً: "متأهبون للمباراة، ونثق في أنفسنا كثيراً، وكل مباريات كأس العالم لا يمكن التنبؤ بنتيجتها".وأضاف: "كنا نتمنى أن يتواجد 26 لاعباً دون إصابات، لكن يمكننا إظهار أن المجموعة قوية، وتستطيع تجاوز أي صعوبات، ويجب وضع الإمكانات بعين الاعتبار، والجميع يلعب دوراً مهماً".وتابع ماركينيوس: "لدينا إستراتيجية خاصة نعمل على تطبيقها في الملعب، ونعرف أن سويسرا تملك لاعبين مميزين، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الفوز وضمان الصعود للدور ثمن النهائي".وعن مستواه الحالي مع المنتخب، قال: "الآن أشعر بالثقة بقدر أكبر بكثير، وهي عملية تطور مستمرة، وأصبحت أقدر التجارب التي مررت بها، إنه شرف عظيم التواجد في المنتخب والمشاركة في كأس العالم".