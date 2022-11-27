البرتغالي بيريرا يعاني من كسر في الضلوع خلال التدريبات


Publié le Dimanche 27 Novembre 2022 - 17:50 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلن المنتخب البرتغالي اليوم الأحد إصابة المدافع دانيلو بيريرا بكسر في ثلاثة ضلوع أثناء التدريبات، ما يضع مشاركته في بقية مشوار الفريق في كأس العالم لكرة القدم محل شك.
وذكرت وسائل إعلام برتغالية أنه سيغيب عن باقي مباريات دور المجموعات وفي حال تأهل البرتغال للأدوار الإقصائية، فمن المشكوك فيه أيضا أن يكون جاهزا للمشاركة.

وتعرض بيريرا للإصابة في تدريب أمس السبت.
وتتصدر البرتغال المجموعة الثامنة بعد فوزها على غانا 3-2 في مباراتها الافتتاحية يوم الخميس الماضي.
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وستلتقي البرتغال مع أوروجواي في الجولة الثانية بالمجموعة على ملعب لوسيل غدا الاثنين.

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