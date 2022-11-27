حجز حوالي 50 كلغ من نبتة الماريخوانا بنابل

أفاد المتحدّث الرسمي باسم الإدارة العامّة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، بأنّ دورية تابعة لفرقة الابحاث العدلية بمنزل تميم (ولاية نابل)، معززة بوحدات أخرى (دورية ابحاث و طريق عمومي وحضيرتي تدخل وتدخل سريع نابل)، تمكّنت إثر مداهمة منزل وضيعة فلاحية بجهة داموس الحاجة من معتمدية منزل بوزلفة (ولاية نابل)، من حجز حوالي 50 كلغ من نبتة الماريخوانا.





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وأوضح الجبابلي، وفق ما نشره على صفحته بشبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك" اليوم الأحد، أنّه تم القيام بالمداهمة إثر توفر معلومات وبعد عمل استعلامي وميداني دام لمدة اسبوع، مضيفا أنّه تمّ كذلك حجز كمية من بذور النبتة ومسحوق ابيض (حوالي 15 غ ) يشتبه في كونها من مادة الكوكايين.وأشار الى أنّه تمّ ايقاف ثلاثة أطراف على ذمّة القضيّة، وأنّ فرقة الابحاث العدلية بمنزل تميم تعهدت بالبحث في الموضوع.