كأس العالم 2022 - مدرب كوريا الجنوبية: لا نشعر بأي ضغوط قبل مواجهة غانا غدا

أكد البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخب كوريا الجنوبية أنه ولاعبيه لا يشعرون بأي ضغوط قبل مواجهة منتخب غانا، غدا الاثنين، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة بنهائيات كأس العالم قطر 2022 .

وقال بينتو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نعلم أننا سنواجه منافساً قوياً لديه لاعبون ينشطون في البطولة الإنقليزية، ويملك دفاعاً قوياً، وقدم مباراة جيدة أمام البرتغال".



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وأضاف: "المنتخب الكوري لديه أيضاً قوة هجومية يسعى لاستغلالها، خاصة بوجود الجناح السريع سون هيونغ مين. أمامنا تحدٍ كبيرٍ لاختراق دفاع غانا، وعلينا استغلال الفرص التي سنحصل عليها لتحقيق الفوز".وأوضح المدرب البرتغالي أن المباراة صعبة للغاية، لكن المنتخب الكوري سيلعب بحماس وتماسك شديدين، لتحقيق الفوز الأول بعد التعادل في المباراة الأولى مع الأوروغواي، مؤكداً أنه لا يشعر بضغوط قبل هذه المواجهة.وكشف مدرب كوريا الجنوبية عن غياب اللاعب هوانغ هي تشان لعدم الجاهزية، فيما سيخضع كيم مين- جاي لاختبار طبي أخير، اليوم، لتحديد ما إذا كان سيشارك في المباراة أم لا.واختتم بينتو قائلاً: "لا أعلم سر الإصابات العديدة التي لحقت بلاعبي المنتخبات، حتى قبل بداية كأس العالم، وهنا علامة استفهام. لابد من التفكير في صحة اللاعبين مستقبلاً وتوقع زيادة الإصابات في الفترة المقبلة".من جهته، قال هوانغ اين- بيوم، لاعب منتخب كوريا الجنوبية، إنه وزملاءه لديهم الرغبة الكاملة في تحقيق الفوز على غانا، وحصد نقاط المباراة الثلاث.وأضاف: "أعرف تماماً قدرات لاعبي غانا، وآمل أن نحقق الفوز. علينا أن نثبت قدراتنا. نعرف ما ينبغي علينا القيام به، وفرصنا كبيرة لحسم اللقاء".