كوستاريكا تصعق اليابان وتعقد حسابات المجموعة الخامسة في كأس العالم


Publié le Dimanche 27 Novembre 2022 - 12:57 قراءة: 0 د, 36 ث
      
حقق منتخب كوستاريكا مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما حقق فوزا مثيرا على حساب اليابان بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات لحساب المجموعة الخامسة من بطولة كأس العالم 2022 والمقامة في قطر.


وجاء هدف المباراة الوحيد من جانب كوستاريكا في الدقيقة 81 من زمن الشوط الثاني عن طريق كيشر فولر من تصويبة مميزة عانقت شباك الحارس الياباني.

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بهذا الفوز انقلبت المجموعة، حيث يحتل منتخب إسبانيا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط وفي المركز الثاني يتواجد منتخب اليابان برصيد 3 نقاط أيضا، ويحتل منتخب كوستاريكا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل منتخب ألمانيا المجموعة بدون رصيد من النقاط.

ومن المقرر أن يتقابل منتخب ألمانيا ضد إسبانيا اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً في الجولة ذاتها.

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