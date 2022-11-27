الدولي الارجنتيني سارجيو اغيرو: احترام الثقافات خلال المونديال مسؤولية الجميع

اعتبر نجم الكرة الأرجنتينية، سيرجيو أغويرو، أن احترام الثقافات في أي بلد ينظم كأس العالم هو مسؤولية الجميع، مشيراً إلى أن بطولة كأس العالم لها القدرة على توحيد البلدان وتقارب الشعوب، وهو ما تعيشه بطولة كأس العالم قطر 2022.





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وقال أغويرو في مقابلة لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم، السبت، نقلت وكالة الأنباء القطرية أهم ما جاء فيها: "إن بطولة كأس العالم تسمح للناس بالتعرف إلى ثقافات أخرى، وهو ما يزيد من جمال البطولة العالمية، التي تتقدم نحو الأمام في كل نسخة منها، ولا يمكن أبدا بلوغ الكمال، ولكنها تمضي في الطريق الصحيح".وتابع النجم الأرجنتيني، الذي اعتزل الكرة الموسم الماضي مضطرا؛ بسبب مرض في القلب، قائلا: "تسمح كل بطولة لكأس العالم بالتعرف إلى شيء جديد من ثقافة أخرى، نحن من يجب علينا كسر الحدود بين الثقافات، لا خيار آخر أمامنا".وأضاف أغويرو يقول: "نعيش حقبة مليئة بالشكوك.. حقبة تشهد انتشار النزاعات والأزمات الشاملة، حتى أضحى العالم منقسما، غير أن كأس العالم تجمع الأشخاص من أجل تجاوز الحدود والاحتفال سويا، بفضل القوة الساحرة للعبة كرة القدم".وأكد الدولي الأرجنتيني السابق: "أن كأس العالم تعني الكثير بالنسبة إليه، حيث شارك في أم البطولات ثلاث مرات، وهي أفضل تجربة في مسيرته كلاعب كرة قدم"، مشيرا إلى أنه يحرص على تشجيع منتخب بلاده في كأس العالم قطر 2022.ويعد أغويرو مرجعا من مراجع المنتخب الأرجنتيني، فعلاوة على تتويجه بلقب كأس العالم تحت 20 سنة مرتين، وإحرازه الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية 2008، يعد ثالث هدّاف تاريخي للأرجنتين وسابع لاعب خوضا للمباريات بألوانها؛ إذ خاض معها كأس العالم ثلاث مرات ما بين 2010 و2018.