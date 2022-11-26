كأس العالم قطر 2022.. وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب: هدفنا الفوز على بلجيكا غدا

أكد وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم صعوبة المواجهة أمام منتخب بلجيكا، غدا /الأحد/، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في بطولة كأس العالم قطر 2022، لافتا إلى أن هدف منتخبه هو الفوز من أجل تعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل من المونديال.

وأبدى الركراكي، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد اليوم بالمركز الإعلامي الرئيسي للبطولة، رغبته في التأهل إلى الدور التالي من البطولة (دور الـ 16)، وقال: "على المنتخب التركيز في المباراة التي يجب أن نخوضها بتكتيك جيد، وعلينا أن نتماسك لأننا نلعب في مجموعة صعبة جدا لم تتضح فيها معالم التأهل حتى الآن حيث تمتلك كل المنتخبات حظوظ العبور إلى دور الـ 16".





وتابع : " مواجهة بلجيكا ستكون مختلفة وسنلعب في وقت صعب، لكننا سنقدم أفضل ما لدينا من أجل أن نحقق التأهل".

وأضاف مدرب المنتخب المغربي: "نحن نركز على أنفسنا فقط، فالمنتخب بخير وهدفه هو المرور من دور المجموعات، لا نعاني من أي شيء وأمامنا مواجهة مهمة كل تركيزنا منصب عليها حيث سنلعب أمام منتخب منظم ومرشح بقوة للتقدم في مراحل البطولة ويضم عناصر جيدة مثل لوكاكو ودي بروين وهازارد والحارس تيبو كورتوا".. موضحا أنه على المنتخب المغربي أن يلعب بواقعية في مباراة الغد وأن يقدم أفضل ما يمتلك من قدرات لتحقيق النتيجة المرجوة.



