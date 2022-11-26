كأس العالم 2022.. لاعب منتخب استراليا دوك: تمكنا من الحد من خطورة المنتخب التونسي والفوز

أعرب ميتشل دوك مهاجم المنتخب الأسترالي وصاحب هدف الفوز على تونس في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم السبت ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في نهائيات كأس العالم قطر 2022، عن سعادته بتحقيق منتخبه أول انتصار له في المونديال.







وقال دوك الفائز بجائزة أفضل لاعب في المباراة، في المؤتمر الصحفي "كانت مباراة صعبة، وكنا نعرف أن المنتخب التونسي سيلعب بشراسة، وكان علينا أن نتفوق ونحقق الفوز وبالفعل تمكنا من الحد من خطورتهم والفوز".



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وتابع "عندما أحرزت الهدف كنت في قمة السعادة وأصبحت ثامن لاعب أسترالي يسجل في مباريات كأس العالم.. زملائي قدموا مردودا طيبا واحتفظنا بشباكنا نظيفة طيلة المباراة وهذا كان هدفنا.. كنا نلعب بشراسة ونضغط وهذا كان ناجعا لتحقيق الفوز".

وقال دوك في ختام حديثه "في الحقيقة بكيت لأني ضحيت كثيرا في السنتين الأخيرتين وأنا سعيد جدا بإحراز الهدف الذي منحنا 3 نقاط هامة تساعدنا على الإبقاء على حظوظنا في المونديال".



وقال دوك الفائز بجائزة أفضل لاعب في المباراة، في المؤتمر الصحفي "كانت مباراة صعبة، وكنا نعرف أن المنتخب التونسي سيلعب بشراسة، وكان علينا أن نتفوق ونحقق الفوز وبالفعل تمكنا من الحد من خطورتهم والفوز".وتابع "عندما أحرزت الهدف كنت في قمة السعادة وأصبحت ثامن لاعب أسترالي يسجل في مباريات كأس العالم.. زملائي قدموا مردودا طيبا واحتفظنا بشباكنا نظيفة طيلة المباراة وهذا كان هدفنا.. كنا نلعب بشراسة ونضغط وهذا كان ناجعا لتحقيق الفوز".وقال دوك في ختام حديثه "في الحقيقة بكيت لأني ضحيت كثيرا في السنتين الأخيرتين وأنا سعيد جدا بإحراز الهدف الذي منحنا 3 نقاط هامة تساعدنا على الإبقاء على حظوظنا في المونديال".