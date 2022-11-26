إسناد قروض عقارية للشباب لادماج 374 هك الأراضي ضمن الدورة الاقتصادية مع الترفيع في قيمة القرض (وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي )

أعلنت وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي المصادقة على إسناد 41 قرضا عقاريا بقيمة 6.5 مليون دينار (م.د) ستمكن من من إدماج 374 هكتار من الأراضي ضمن الدورة الاقتصادية.





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وحسب بيانات الوكالة، وقع الترفيع في قيمة القرض من 150 الف دينار الى 250 الف دينار او من 75 الف دينار عند الاقتناء لدى الأصول الى 125 لف دينار .ويسند القرض بنسبة فائض 3 بالمائة عوضا عن 5 بالمائة ومدة امهال 7 سنوات عوضا عن 5 سنوات. علما ان التمويل الذاتي المطلوب 5 بالمائة بالنسبة للقرض المتعلق باقتناء العقار و10 بالمائة بالنسبة لاشغال التهيئة.والقرض العقاري الفلاحي هو قرض يقع إسناده بشروط ميسرة لاقتناء ارض فلاحية لإنجاز مشروع فلاحي فوقها ويقع تسديده لمدة 25 سنة.ويمكن ان يتمتع بهذا القرض الشبان الذين لا يتجاوز سنهم 40 سنة والحاملون لشهادة إثبات الكفاءة المهنية او شهادة إقرار بمكتسبات الخبرة المهنية او شهادة مهارة من مؤسسة تكوين فلاحي او صيد بحري ا واس شهادة أخرى معادلة.كما يستهدف الفنيين الحاملين للشهادات من معاهد التعليم العالي الفلاحي او التكوين في الفلاحة او في الصيد البحري دون شرط السن وأيضا الراغبين في اقتناء منابات شركائهم في الملك على الشياع دون شرط السن.ويشمل القرض العقاري أشغال التهيئة على غرار حفر الآبار والربط بالتيار الكهربائي.