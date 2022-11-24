اتفاق بين نقابة أطباء القطاع الخاص وصندوق التأمين على المرض على مراجعة التعريفات الجزافية الخاصة بعدد من الأعمال الطبية بداية من غرة ديسمبر المقبل

أمضت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص والصندوق الوطني للتأمين على المرض، اليوم الخميس، الملحق التعديلي عدد 5 الذي يقضي بتمديد العمل بالاتفاقية القطاعية لمدة 18 شهرا بالإضافة إلى الاتفاق على مراجعة بعض الأعمال الطبية منها التعريفات الجزافية الخاصة بالجراحة والتوليد والتصوير الطبي والطب النووي بداية من غرة ديسمبر المقبل.







وأفادت نقابة أطباء القطاع الخاص في بيان لها، أنه سيقع العمل على فصل أتعاب الفريق الطبي والمصحة في مجال العمليات الجراحية على القلب والشرايين ومراجعة التكفل بمصاريف علاج مرض الكوليسترول. وتدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ قبل 31 ديسمبر.



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وأشارت النقابة إلى أن هذا الاتفاق لا يرتقي إلى انتظارات منظوريها إلا انها تعتبر أن ما تم التوصل إليه يتماشى مع الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.





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وأفادت نقابة أطباء القطاع الخاص في بيان لها، أنه سيقع العمل على فصل أتعاب الفريق الطبي والمصحة في مجال العمليات الجراحية على القلب والشرايين ومراجعة التكفل بمصاريف علاج مرض الكوليسترول. وتدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ قبل 31 ديسمبر.وأشارت النقابة إلى أن هذا الاتفاق لا يرتقي إلى انتظارات منظوريها إلا انها تعتبر أن ما تم التوصل إليه يتماشى مع الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.