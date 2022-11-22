سير مرفق العدالة ودور التفقدية العامة، محور لقاء رئيس الدولة بوزيرة العدل

مثّل سير المرفق العمومي للعدالة، ودور التفقدية العامة بوزارة العدل، محور استقبال رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، ظهر اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، لوزيرة العدل، ليلى جفال.

ووفق بلاغ إعلامي مقتضب نشرته الرئاسة مساء اليوم، ذكّر رئيس الدولة، خلال اللقاء، بأن "الأوضاع لن تستتب في كافة المرافق وداخل المجتمع، إلا بقضاء عادل وقضاة مستقلين"، مشددا على أنه "لا مجال لأي تفريق بين متقاض وآخر، بل إن الجميع متساوون أمام القانون".









