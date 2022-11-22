الدفاع الوطني: حجز 199 بندقية صيد وكميات من السجائر في سيارة تهريب على الحدود مع ليبيا

تمكنت تشكيلات عسكرية عاملة بالمنطقة الحدودية العازلة، (شرق البلاد)، اليوم الثلاثاء، من إيقاف سيارة تهريب، تبيّن أنها كانت محملة بـ 199 بندقية صيد من عيار 12 ملم، بالإضافة إلى كمية كبيرة من السجائر المهربة.





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وذكرت وزارة الدفاع الوطني، في بلاغ لها، أنه تم إيقاف السيارة المعنية، بعد إستعمال إشارات التوقيف السمعية والمرئية وإطلاق أعيرة نارية تحذيرية في الهواء، مضيفة أن راكبي السيارة لاذوا بالفرار عائدين أدراجهم على متن سيارة ثانية (إلى التراب الليبي).وقد تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس بالموضوع، وتمّ تسليم البضاعة المهربة إلى المصالح للديوانية طبقا للتراتيب الجارية بها العمل، في حين تم تأمين الأسلحة النارية لدى مصالح وزارة الدفاع الوطني وحفظ السيارة المستعملة في التهريب لدى الوحدات العسكرية على ذمة القضاء، في انتظار استكمال الأبحاث.من جهة أخرى أفادت الوزارة في بلاغ ثان لها، نشرته مساء اليوم، بأن تشكيلات عسكرية عاملة بالمنطقة الحدودية العازلة (الجنوب الشرقي)، ضبطت نهاية الأسبوع المنقضي، أربع سيارات من نوع تويوتا 24 عثر بداخلها على سلاحين ناريين وذخيرة مختلفة العيارات ومناظير وكمية من السجائر وأجهزة إلكترونية وقطع غيار سيارات مختلفة.وأضافت الوزارة في بلاغها أن راكبي السيارات الأربع عادوا أدراجهم نحو القطر المجاور (ليبيا).ورجحت الوزارة أن تكون المعدات المذكورة معدة لتسهيل عمليات التهريب.وتعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس بالموضوع، وتمّ تسليم البضاعة المهربة إلى المصالح للديوانية، وتم تأمين الأسلحة النارية والذخيرة لدى مصالح وزارة الدفاع وحفظ السيارات المستعملة في التهريب لدى الوحدات العسكرية على ذمة القضاء، في إنتظار إستكمال الأبحاث.