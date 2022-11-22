مونديال 2022: التعادل السلبي يحسم مباراة بولونيا والمكسيك


Publié le Mardi 22 Novembre 2022 - 20:04 قراءة: 0 د, 24 ث
      
انتهت مباراة المنتخب البولوني ونظيره المكسيكي التي دارت مساء اليوم الثلاثاء على ارضية ملعب 974 على نتيجة التعادل لسلبي صفر-صفر وذلك في اطار منافسات الجولة الاولى للمجموعة الثالثة لكاس العالم لكرة القدم.


ويدين منتخب المكسيك لحارس مرماه أوتشوا، صاحب ال37 عاما، الذي انقذ مرماه من هدف محقق بتصديه لركلة جزاء في الدقيقة 57 سددها روبرت ليفاندوفسكي.
ولحساب المجموعة ذاتها، كان المنتخب السعودي قد حقق فوزا تاريخيا على منتخب الارجنتين 2-1 في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.
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