جامعة كرة اليد تعلن انهاء العلاقة التعاقدية مع كامل الاطار الفني لمنتخب الكبريات


Publié le Mardi 22 Novembre 2022 - 19:08 قراءة: 0 د, 33 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد اليوم الثلاثاء عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع كامل الإطار الفني لمنتخب الكبريات بقيادة المدرب معز بن عمر لعدم تحقيق الأهداف المضمنة في العقد في اعقاب المشاركة في كاس افريقيا للامم بالسنغال.


واشارت الجامعة في بلاغ على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك الى انه تقرر تكوين لجنة للتفاوض مع إطار فني جديد تتكون من رئيس الجامعة وعضوي المكتب الجامعي ليلى الزراع وهالة العجيمي إلى جانب المدير الفني الوطني.

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يذكر ان المنتخب التونسي للكبريات كان قد خرج في الدور ربع النهائي لكاس افريقيا للامم بخسارته امام نظيره الانغولي 24-29. وانهى المنتخب التونسي مشاركته في المركز الخامس بعد الفوز في اللقاء الترتيبي على منتخب جمهوية الكونغو الديمقراطية 28-24.

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