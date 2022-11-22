مدرب الأرجنتين: الخسارة أمام المنتخب السعودي أصابتنا بالإحباط

قال ليونيل سكالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم إن الخسارة أمام المنتخب السعودي 1-2 في بداية مشواره ببطولة كأس العالم قطر 2022 أصابت الجميع بالإحباط مشيراً إلى أن المباراة عرفت وجهين مختلفين على مدار الشوطين.





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وأضاف سكالوني في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة "إنه يوم حزين، خسرنا المواجهة ونشعر بالكثير من الأسف حيال ذلك، لكننا سنُبقي رؤوسنا مرفوعة، وسنواصل العمل من أجل الفوز في المباراتين المواليتين كي نؤمّن عبورنا إلى الدور الثاني، هذا أقل ما يمكن أن نسعى إليه رغم يقيننا بأن المهمة لم تكن سهلة على الإطلاق".وتابع "سيطرنا على المُجريات في الشوط الأول، وسارت الأمور كما خططنا لها من حيث التسجيل المبكّر، سجّلنا أهدافاً تم إلغاؤها من خلال تقنية حكم الفيديو "الفار" وهذا يؤكد أن تفاصيل صغيرة حرمتنا من قتل المباراة، وأعتقد أننا لو سجّلنا هدفاً ثانياً لكنا نتحدث الآن عن سيناريو مختلف تماماً".وأشار إلى أنه كان يعرف قدرات المنتخب السعودي جيداً، ولم يتفاجأ بردة الفعل التي أظهرها، لكنه في الوقت نفسه تحدّث عن الفرص التي أهدرها المنتخب الأرجنتيني خاصة بعدما تأخر بهدفين لهدف.