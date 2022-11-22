كأس العالم قطر 2022: المدرب السابق لوف: ألمانيا مرشحة للفوز باللقب

أبدى يواخيم لوف المدير الفني السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم ثقته في إمكانية فوز منتخب بلاده بلقب بطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال لوف، الحاصل مع المنتخب الألماني على بطولة كأس العالم 2014 في البرازيل، في تصريحات صحفية "ألمانيا بالتأكيد من المرشحين للفوز باللقب، أنا متفائل بهذا".



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وأوضح المدرب السابق أن "المنتخب الألماني يتمتع بجودة عالية، ونتائجه كانت جيدة في أغلبها وكذلك طريقة لعبه للكرة".وكشف لوف أنه على اتصال دائم بالمدير الفني الحالي ومساعده السابق هانزي فليك، منوهاً في هذا السياق بأن فليك كان بجانبه لمدة 8 سنوات ويعرف ما هو مهم في بطولة كهذه وما الذي قد يصنع الفارق.يشار إلى أن يواخيم لوف تولى تدريب منتخب ألمانيا منذ عام 2006 حتى 2021 حيث قاده للفوز بكأس العالم 2014 في البرازيل بعد الفوز في المباراة النهائية على الأرجنتين بهدف دون رد، إلا أن "المانشافت" ودّع كأس العالم 2018 في روسيا من الدور الأول بقيادة لوف .