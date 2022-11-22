جلال القادري: قدمنا مستوى مميزا لكن افتقدنا الفاعلية في ترجمة الفرص

أعرب جلال القادري مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم عن سعادته بنتيجة التعادل صفر-صفر امام منافس كبير في قيمة المنتخب الدنماركي رغم ان النتيجة المأمولة كانت هي الفوز وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب المباراة اليوم الثلاثاء على ملعب المدينة التعليمية بالدوحة لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن الدور الاول لنهائيات كاس العالم قطر 2022.





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وأضاف جلال القادري أن المنتخب التونسي قدّم مستوى مميزاً لكنه افتقد الفاعلية في ترجمة الفرص التي اتيحت له وهو ما سيعمل عليه في المباراة المقبلة أمام المنتخب الأسترالي يوم السبت المقبل مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه بلا تسجيل أهداف لا يمكن أن يتحقق هدف المنتخب التونسي في البطولة.واشار الى ان المنتخب التونسي لعب بروح عالية وسيواصل بالعقلية ذاتها في المباراة المقبلة أمام أستراليا.ومن جهة اخرى، أثنى جلال القادري على الدعم الجماهيري الكبير الذي تلقاه المنتخب من الجماهير التونسية قائلا في هذا السياق "إن الجمهور التونسي قام بدور هام في تحفيز اللاعبين معنوياً في المباراة وهو أمر كان متوقعاً بعد التشجيع الكبير خلال بطولة كأس العرب 2021".وعبر جلال القادري عن احترامه الكبير لقرارات التحكيم وتوجيهات الفيفا في الجانب الخاص باحتساب الوقت بدل الضائع لكنه تفاجأ بوصول المباراة لـ 8 دقائق إضافية في وقت كانت فيه إشارة الحكم بأن الوقت المحتسب بدلا للضائع 5 دقائق فقط.