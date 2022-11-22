الشروع خلال شهر ديسمبر المقبل في إنجاز مشروع الجامعة الامريكية بأوتيك

أفاد الباعث والممثل القانوني لمشروع الجامعة الامريكية بشمال إفريقيا، حسونة فضيلة، اليوم الثلاثاء، بأنّ انجاز المشروع بمنطقة أوتيك سينطلق خلال النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل، حيث تمّ اتخاذ كلّ الإجراءات المستوجبة لضمان انجاز المرحلة الأولى منه بمعية مختلف الهياكل والمصالح المتداخلة وبقية أطراف التمويل.





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وأوضح، خلال جلسة عمل انتظمت بمقر الولاية تحت اشراف والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، أن الكلفة العامة للمشروع تقدّر بـ74 مليون دينار وسيتم الانطلاق في انجاز المرحلة الأولى في غضون النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل بحوالي 16 مليون دينار.وتتضمّن الأشغال إنجاز 3 كليّات مختصّة في مجالات الاقتصاد والتصرف، و الهندسة، و الاختصاصات شبه الطبية، علاوة على مركب رياضي ومركب ترفيهي ومجموعة مطاعم، وستوفّر المرحلة الأولى للمشروع خدمات دراسية لفائدة حوالي 4000 طالب وطالبة سيؤطرهم حوالي 200 اطار تدريس من تونس ومن أمريكا وغيرها، علاوة على العملة والإداريين.وأعرب عن تثمينه لمجهودات كافة الهياكل الداعمة للمشروع الذي يعتبر الأول من نوعه في شمال افريقيا والقارة الافريقية، والخامس في البلاد العربية عقب الجامعات الامريكية المماثلة المنجزة بكل من بيروت بلبنان، والقاهرة بمصر والشارقة بدولة الامارات العربيّة المتحدة.ومن جانبه، شدّد والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، على أهمية المنجز الجديد وأبعاده التنموية والتربوية والتعليمية والحضارية كاول مشروع من نوعه في شمال افريقيا بالمواصفات البيداغوجية والفنية والدراسية المبرمجة من قبل الباعث وبقية شركائه، مؤكدا حرص كافة مصالح الدولة على دعم استثمارات جادّة مماثلة على جميع المستويات.