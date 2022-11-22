بنزرت: فضّ عدد من الإشكاليات الفنيّة والإداريّة المعيقة لانطلاق مجموعة من المشاريع الاستثماريّة الهامّة بالجهة

التأمت، اليوم الثلاثاء، بمقر ولاية بنزرت جلسات عمل حول دفع نسق الاستثمار الخاص بالجهة، أشرف عليها رئيس المجلس الجهوي للاستثمار والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، وحضرها عدد من الباعثين والمستثمرين التونسيين والأجانب، وتضمّنت فضّ عدد من الاشكاليات الفنية والإداريّة المعطّلة لانطلاق إنجاز مجموعة من المشاريع الاستثمارية الهامة بالجهة.





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وتتمثّل المشاريع التي تمّ التداول بشأنها خلال الجلسات في مشروع انجاز الجامعة الامريكية بشمال افريقيا بمنطقة أوتيك، ومشروع تربية القوقعيات على الأشرطة العائمة بسواحل غار الملح، ومشروع تعليب للمواد الغذائية بمنطقة برج غماز من معتمدية بنزرت الشمالية، ومشروع مطعم سياحي بمنطقة تسكراية بمعتمدية بنزرت الجنوبية.وأكد والي بنزرت، بالمناسبة، على حرص السلط الجهويّة على تفعيل مختلف الإجراءات العملية لمساعدة الباعثين التونسيين والأجانب على الانتصاب بمختلف مناطق الجهة، ولاسيما منها المناطق ذات الأولوية، وعلى حسن الاستثمار بها تعزيزا لمكامن الشغل ورفعا من قدراتها التنافسية، وفق تعبيره.وتولّى والي بنزرت خلال جلسات العمل، التي حضرها الكاتب العام للولاية، فيصل الجويني، ورئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بمقر الولاية سيدة ليمام، وكافة المصالح والهياكل الرسمية بالجهة، التدخّل الاني لدى المصالح الجهوية والمركزية لفضّ عدد من الإشكاليات الإدارية التي أعاقت انطلاق الانجاز الفنّي او عطّلت وظيفية عدد من المشاريع المذكورة.كما دعا وحدة الإحاطة بالمستثمرين إلى مواصلة العمل على متابعة مختلف الإجراءات المتخذة في الإطار والإفادة بشأن كل تعطيل طارئ تتعرض له من أجل التدخل في الابان.