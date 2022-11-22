كأس العالم 2022 - الجناح الألماني ساني يغيب عن مواجهة اليابان

أكّد الاتحاد الألماني لكرة القدم غياب ليروي ساني جناح المنتخب الألماني عن مواجهة اليابان المقرر لها غداً الأربعاء ضمن منافسات المجموعة الخامسة بكأس العالم قطر 2022.

وتقرر استبعاد ليروي ساني الجناح الأيمن لبايرن ميونيخ عن المباراة الافتتاحية لمنتخب ألمانيا بكأس العالم بسبب إصابته في الركبة أثناء التدريبات.



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وستلعب ألمانيا مع إسبانيا في 27 نوفمبر الجاري قبل أن تختتم دور المجموعات أمام كوستاريكا أول ديسمبر المقبل.وكانت ألمانيا، بطلة العالم أربع مرات والتي خرجت بشكل مفاجئ من الدور الأول في نسخة 2018، قد افتقدت جهود المهاجم نيكلاس فولكروغ لعدة أيام بسبب معاناته من نزلة برد، لكنه عاد إلى المران.