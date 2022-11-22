مجمع تنسيقيات عمال الحضائر يعتزم تنفيذ تحرك وطني يوم الاثنين المقبل


Publié le Mardi 22 Novembre 2022 - 15:25 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أعلن مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر اعتزامه تنفيذ تحرك وطني يوم الإثنين المقبل بساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة بانتداب عمال الحضائر.


وقال المجمع في بيان له اليوم الثلاثاء، أن تحركه يأتي احتجاجا على ما وصفه بعدم وفاء الحكومة لالتزاماتها بتسوية وضعيات عمال الحضائر ممن سنهم بين 45 و55 سنة.

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وعبر عن رفضه لما أسماه بالمؤشرات التي تشير الى عدم رصد اعتمادات في ميزانية الدولة لتسوية وضعيات عمال الحضائرمؤكدا تمسكه بالنضال والاحتجاج من أجل ادماج أعوان الحضائر.

وذكر البيان أن المجمع أجرى كافة الاتصالات مع المسؤولين من أجل ضمان حق منظوريه في التسوية لكن قوبلت جميع المساعي بالوعود ، ملوحا بالتصعيد ضد ما اعتبره تنكرا لحق عمال الحضائر في الادماج الوظيفي .

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