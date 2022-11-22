تشريعية 2022 : غدا الاربعاء انطلاق الحملة الانتخابيّة بالخارج وتسجيل ترشح واحد ب3 دوائر من جملة 10 دوائر

تنطلق الحملة الانتخابيّة للانتخابات التشريعية، 17 ديسمبر 2022، بالخارج غدا الأربعاء 23 نوفمبر 2022 لتتواصل الى يوم 13 ديسمبر على الساعة منتصف الليل وفق الرزنامة التي أقرّتها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.





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وكانت هيئة الانتخابات اعلنت في 3 نوفمبر خلال ندوة صحفية، انّ 7 دوائر انتخابية من جملة 10 دوائر بالخارج لم تسجّل فيها ترشحات، وهي فرنسا 1 وألمانيا وباقي الدول الأوروبية والدول العربيّة والأميركتين وآسيا وأستراليا وأفريقيا، كما تم تسجيل مرشح واحد بالثلاث دوائر المتبقيّة (فرنسا 2 وفرنسا 3 وايطاليا) ، ممّا يعني فوزه آليّا حسب القانون الانتخابي.يشار إلى أنّ المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، والصادر في 15 سبتمبر 2022، غيّر طريقة الاقتراع في الانتخابات التشريعية من الانتخاب على القائمات الى الانتخاب على الأفراد ، بالإضافة إلى تغيير شروط الترشح واشتراط أن يجمع المترشحون 400 تزكية من الناخبين بالتناصف حسب الجنس ولا يقلّ عدد المزكّيات والمزكّين من الشباب دون 35 سنة عن 25 بالمائة، ممّا اعتبره الكثير من المتابعين للشأن الانتخابي شرطا "تعجيزيّا" لم يمكن العديد من الراغبين في الترشح من تقديم ترشحهم .وكشف بوعسكر خلال الندوة التي عقدت لتقديم حصيلة الترشحات الاولية للانتخابات التشريعية يوم 3 نوفمبر الحالي أنّ أسباب رفض بعض الملفات تراوحت ما بين أنّ المزكّي مسجّل بدائرة انتخابية مختلفة عن الدائرة الانتخابية للمترشح (28542 تزكيّة مرفوضة)، والمزكّي قام بتزكية أكثر من مترشّح واحد (3276 تزكيّة)،الى جانب وجود حالات تتعلق بعدم تطابق الاسم واللقب مع عدد بطاقة الهويّة ، ووجود اشكالية في التوقيع ووثيقة تزكية فارغة إضافة إلى تزكيّة المترشّح لنفسه في عدد من الحالاتوحسب هيئة الانتخابات فإنّ الحملة الانتخابية في الدّاخل تنطلق يوم 25 نوفمبر الحالي ويكون يوم 14 ديسمبر الصمت الانتخابي في الخارج و16 ديسمبر في الداخل ثمّ تليها أيام الاقتراع لتكون 15 و16 و17 ديسمبر في الخارج ويوم 17 ديسمبر في الداخل ويتم الإعلان عن النتائج الأولية في أجل لا يتعدى 17 ديسمبر 2022وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية للدور الاول في أجل لا يتعدى 19 جانفي