القبض على سلفي واخر مفتش عنه و 14 شخصا من جنسيات افريقية لاجتياز الحدود خلسة

تمكنت دورية مشتركة بين مصلحة التوقي من الإرهاب للحرس الوطني بالمنستير و فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبلبة أمس الاثنين، من إلقاء القبض على عنصر سلفي مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل اجتياز الحدود البحرية خلسة وصادر في شأنه حكما بالسجن لمدة سنة .

كما تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 21 و 22 نوفمبر الجاري ، دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بالمطوية قابس من إلقاء القبض على شخص مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية و هياكل قضائية مختلفة من أجل المشاركة في وفاق يهدف إلى اجتياز الحدود البحرية خلسة ، وفق بلاغ للناطق الرسمي باسم الحرس الوطني .





من جهة أخرى ، احتفظت الوحدة المركزية المختصة في جرائم العنف ضد المرأة و الطفل و الوقاية الاجتماعية، أمس، ب14 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء اثر تعمدهم دخول التراب التونسي خلسة والإقامة بطريقة غير قانونية .

وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم ، حسب المصدر ذاته.

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من جهة أخرى ، احتفظت الوحدة المركزية المختصة في جرائم العنف ضد المرأة و الطفل و الوقاية الاجتماعية، أمس، ب14 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء اثر تعمدهم دخول التراب التونسي خلسة والإقامة بطريقة غير قانونية .وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم ، حسب المصدر ذاته.