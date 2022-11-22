صندوق الضمان الاجتماعي: صرف جرايات شهر نوفمبر يوم الخميس 24القادم مع الزيادة في الجرايات بمفعول رجعي من شهر أكتوبر


Publié le Mardi 22 Novembre 2022 - 12:37 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أفاد الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أنه سيتم بداية من يوم الخميس 24 نوفمبرالجاري صرف جرايات شهر نوفمبر مع الزيادات الناجمة عن الترفيع في الأجر الأدنى المضمون بالنسبة لأنظمة العملة في القطاع الفلاحي وغير الفلاحي بمفعول رجعي باحتساب شهر أكتوبر 2022 .


وأكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بلاغ له اليوم الثلاثاء، أن أصحاب هذه الجرايات سيحصلون على جراياتهم لشهر نوفمبر تضاف إليها الزيادة المترتبة عن الأجر الأدنى المضمون وكذلك مستحقاتهم لهذه الزيادة لشهر أكتوبر الماضي .

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