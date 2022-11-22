صندوق الضمان الاجتماعي: صرف جرايات شهر نوفمبر يوم الخميس 24القادم مع الزيادة في الجرايات بمفعول رجعي من شهر أكتوبر

أفاد الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أنه سيتم بداية من يوم الخميس 24 نوفمبرالجاري صرف جرايات شهر نوفمبر مع الزيادات الناجمة عن الترفيع في الأجر الأدنى المضمون بالنسبة لأنظمة العملة في القطاع الفلاحي وغير الفلاحي بمفعول رجعي باحتساب شهر أكتوبر 2022 .







وأكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بلاغ له اليوم الثلاثاء، أن أصحاب هذه الجرايات سيحصلون على جراياتهم لشهر نوفمبر تضاف إليها الزيادة المترتبة عن الأجر الأدنى المضمون وكذلك مستحقاتهم لهذه الزيادة لشهر أكتوبر الماضي .



