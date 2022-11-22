تطاوين: وفد من الخبراء الأوروبيين يبحث في سبل تركيز استثمارات لانتاج "الهيدروجين الاخضر" بالجهة

حلّ مساء أمس الاثنين وفد من الخبراء المختصين في الطاقات المتجددة في إحدى كبرى الشركات البترولية في أوروبا بولاية تطاوين للبحث في سبل تركيز استثمارات واعدة في مجال الطاقات المتجدّدة في الجهة ولا سيما في قطاع "الهيدروجين الاخضر" بناء على ما يتوفر في مختلف مناطق الولاية من امكانيات طبيعية تمكنها من الاستفادة ومن الريادة في هذا القطاع الهام.







وقدّم الوفد لدى لقائه بوالي الجهة، حافظ الفيتوري، عرضا حول مشروع تطاوين في انتاج الهيدروجين الاخضر وتصديره الى القارة الاوروبية، واكد والي الجهة على استعداد السلط الجهوية لتقديم كل الدعم والمساندة من أجل استشراف كل مجالات الاستثمار في هذه الطاقة النظيفة، لما يعود بالنفع على الجهة في التشغيل وفي جميع القطاعات التنموية حاضرا ومستقبلا.



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يذكر أن زيارة هذا الوفد للجهة ستدوم 3 أيام وسيتم خلالها الاعداد لامضاء اتفاقية تفاهم بين هذه المؤسسة البترولية والحكومة بهدف وضع اطار عام للاستثمار في الهيدروجين الاخضر من مرحلة الانتاج الى الاستغلال الى التصدير.



وقدّم الوفد لدى لقائه بوالي الجهة، حافظ الفيتوري، عرضا حول مشروع تطاوين في انتاج الهيدروجين الاخضر وتصديره الى القارة الاوروبية، واكد والي الجهة على استعداد السلط الجهوية لتقديم كل الدعم والمساندة من أجل استشراف كل مجالات الاستثمار في هذه الطاقة النظيفة، لما يعود بالنفع على الجهة في التشغيل وفي جميع القطاعات التنموية حاضرا ومستقبلا.يذكر أن زيارة هذا الوفد للجهة ستدوم 3 أيام وسيتم خلالها الاعداد لامضاء اتفاقية تفاهم بين هذه المؤسسة البترولية والحكومة بهدف وضع اطار عام للاستثمار في الهيدروجين الاخضر من مرحلة الانتاج الى الاستغلال الى التصدير.