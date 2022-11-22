زياد بربوش رئيسا للجامعة التونسية للملاكمة


Publié le Mardi 22 Novembre 2022 - 11:40 قراءة: 0 د, 20 ث
      
تم انتخاب زياد بربوش رئيسا للجامعة التونسية للملاكمة وذلك عقب انتخابات الجلسة العامة للجامعة التي انعقدت يوم الاحد تحت اشراف هيئة مستلقة للانتخابات وبمشاركة ممثلين عن 37 ناد حسب بلاغ الجامعة التونسية للملاكمة.
وستتولى قائمة زياد بربوش ادارة شؤون الجامعة للفترة النيابية 2022-2024

ويذكر ان الانتخابات تمت بمشاركة 3 قائمات وهي القائمة الفائزة برئاسة زياد بربوش اضافة الى قائمتي حاتم البوسالمي ومحمد بنور

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