الديوان الوطني للزيت يشرع في قبول عينات المشاركة في مسابقة افضل زيت زيتون بكر ممتاز بداية من 28 نوفمبر 2022

أعلن الديوان الوطني للزيت انه سيشرع في قبول العيّنات في اطار الدورة السادسة من جوائزه لأفضل زيت زيتون بكر ممتاز خلال الفترة الممتدة من 28 نوفمبر 2022 الى 15 جانفي 2023 على ان يعلن موعد منح الجوائز لاحقا.





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وقال الديوان الوطني للزيت ، في بيان حول المسابقة نشره على موقعه الالكتروني، ان هذه المسابقة التي يتبناها المجلس العالمي لزيت الزيتون، تهدف الى تشجيع المنتجين على المستوى الفردي او تجمعات المنتجين ومؤسسات التعبئة على تسويق زيت زيت بكر ممتاز.ويعمل الديوان من خلال هذه المسابقة الى انتقاء أجود أنواع زيت الزيتون البكر الممتاز والتي تتضمن افضل المزايا. علما وان المسابقة مفتوحة امام المنتجين والشركات ومؤسسات التعبئة.وأكد الديوان ان عيّنات الزيت البكر الممتاز التي سيتم قبولها خلال المسابقة يجب ان تكون منتجة خلال موسم 2023-2022 علما وانه يتعين على كل مشارك ان يقدم نوعا واحدا فقطا من الزيت.ويعتمد الديوان على عدة خطوات بعد تلقي العينات المشاركة من بينها ارسال عينة من 500 مليلتر الى لجنة تحكيم معتمدة من طرف المجلس الدولي لزيت الزيتون ليتم تقييمها وفق عدة مؤشرات فنية.وسيحصل الفائزون على ميدالية حسب كل صنف وشهادة اعتماد لكنهم لن يتحصلوا على اي جوائز مالية وسيتم منحهم ملصقة تتضمن الجائزة وسنة الحصول عليها.وانطلق في تونس موسم جني وعصر الزيتون لموسم 2022 - 2023، وقد سجلت المبيعات على مستوى سوق قرمدة التابعة لولاية صفاقس توجها نحو الارتفاع الى حدود يوم 14 نوفمبر 2022 .وبلغ السعر الأقصى للكيلوغرام (كلغ)، الذي تداوله المنتجون على مستوى سوق قرمدة 300ر3 دينار مقابل 020ر2 دينار للكلغ تم تسجيلها خلال نفس الفترة من موسم 2021-2022.وبلغ متوسط سعر تداول زيت الزيتون بإسبانيا مستوى 7ر4 اورو لزيت الزيتون البكر الممتاز و 5ر4 اورو لزيت الزيتون البكر و4ر4 اورو لزيت الزيتون الوقاد، وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة.