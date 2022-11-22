اعادة انتخاب رئيس ''كونكت''، طارق الشريف نائبا لرئيس إتحاد رجال الأعمال العرب

أعيد انتخاب رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ''كونكت''، طارق الشريف، نائبا لرئيس إتحاد رجال الأعمال العرب للفترة الممتدة من 2022 إلى 2026 وذلك على هامش الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة لاتحاد رجال الأعمال العرب الذي انتظم بمقر الهيئة العامة للإتحاد بالعاصمة الأردنية عمان.





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كما تم خلال الاجتماع، الذي انعقد أول الأسبوع عن بعد، انتخاب حمدي الطباع (الأردن) رئيسا للاتحاد ورئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني نائبا علما ان الاتحاد يتكون من رئيس ونائبين و9 أعضاء مجلس إدارة وأمين عام.وسترتكز جهود المنظمة في الفترة المقبلة على توقيع اتفاقيات تعاون مع منظمات العمل العربي المشترك والتكتلات الاقتصادية العربية والدولية الى جانب مواصلة انجاز الدراسات المتعلقة بالمسائل الاقتصادية التي تخص مجتمع الأعمال العربي وتواكب أحدث المستجدات الاقتصادية العالمية، وفق بيانات نشرها اتحاد رجال الأعمال العرب.يذكر ان اتحاد رجال الأعمال العرب الذي يتخذ من عمان مقرا له تأسس سنة 1997 كهيئة عربية غير حكومية مستقلة لا تهدف للربح وتضم في عضويتها جمعيات وهيئات واتحادات رجال الأعمال في البلدان العربية من بينها مؤسسة "كونكت" التي انخرطت في الاتحاد منذ 09 فيفري 2016.