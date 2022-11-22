كاس العالم 2022- حظوظ المنتخاب العربية بعيون صحفيين عرب

وات - تسجل نهائيات مونديال قطر 2022، مشاركة اربعة منتخبات عربية وهي منتخبات تونس وقطر البلد المنظم والسعودية والمغرب.

وعن حظوظ المنتخبات العربية في مونديال 2022 تحدث عدد من لاعلاميين العرب لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات).



- عوني فريج ( صحفي من الاردن).

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- محمد سيف ( صحفي من مصر)

- نزار نور ( صحفي من السودان).

قال الصحفي الاردني عوني فريج الامين العام للاتحاد العربي للصحافة الرياضية وصاحب التجربة الطويلة في ادارة اقسام الرياضة في عدد من الصحف الاردنية ومعد برامج تلفزية رياضية " اعتقد بان حضور الكرة العربية في مونديال قطر بالمنتخبات الاربعة المشاركة يعد تشريفا كبيرا لكرة القدم العربية ومكسبا في محفل رياضي دولي يضم نخبة المنتخبات العالمية .واني ارى تفاوتا في حظوظ المنتخبات العربية ".وافاد انه في المجموعة الاولى " لا اعتقد بان منتخب قطر لكرة القدم بخبرته البسيطة في المونديال سيكون قادرا على احداث المفاجأة والتاهل الى الدور الثاني على حساب هولندا المرشحة للصدارة والاكوادور او السنغال بطلة افريقيا .واكد على ان مهمة المنتخب السعودي تبدو معقدة جدا في مجموعة قوية تضم الارجنتين المرشحة للفوز باللقب وبولنيا القوية والمكسيك العريقة .اما عن المنتخب التونسي في المجموعة الرابعة قال فريج " سيكافح المنتخب التونسي من اجل استثمار خبرة نجومه في اقتناص بطاقة التاهل للدور الثاني في ظل وجود البطل السابق فرنسا واستراليا والدنمارك . واتوقع صعود نسور قرطاج للدور الثاني" .واضاف " في المجموعة السادسة اتوقع ان يكون للمنتخب المغربي نصيب بالمنافسة والتاهل رغم قوة منتخبات بلجيكا وكندا وكرواتيا منافسيه في المجموعة.اعتبر الصحفي المصري محمد سيف الذي كانت له تجربة طويلة في الاعلام الرياضي ضمن وكالة انباء الشرق الاوسط (ا ش ا)وعمل طويلا في مكتب تونس لوكالة الانباء المصرية ان المنتخبات العربية ستكون على موعد مع مواجهات نارية في النسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم .‎وقال ان منتخب قطر الذي يتواجد في المجموعة الأولى الى جانب منتخبات هولندا والسنغال والإكوادور وبعد ان افتتح مشواره في البطولة بهزيمة امام نظيره الإكوادورى 0-2 اصبحت مهمته صعبة جدا مضيفا ان منتخب قطر سيواجه نظيره السنغالى بطل أفريقيا في الجولة الثانية، قبل أن يختتم مشواره في مرحلة المجموعات بمواجهة نارية أمام منتخب هولندا وهو غيرمرشح للتأهل الى دور ال 16 للبطولة وان المرشح الاول للتأهل عن المجموعة سيكون منتخب هولندا القوى ثم منتخب الاكوادور .‎وقال محمد سيف ان منتخب السعودية يفتتح مشواره أمام الأرجنتين في المجموعة الثالثة وسيجد منافسة صعبة في التأهل لمنافسات دور الستة عشر، في وجود منتخبات قوية على غرار الأرجنتين أحد أبرز المرشحين لحصد اللقب ومنتخبي بولونيا والمكسيك.كما اوضح ان المنتخب التونسي وضعته قرعة المونديال في مجموعة قوية مع حامل اللقب فرنسا وأستراليا والدنمارك مضيفا ان منتخب تونس الذي سبق له المشاركة فى المونديال في خمس دورات تبدو فرصته صعبة في التاهل لدور ال16 .‎واشار الى ان منتخب المغرب يخوض نهائيات كأس العالم 2022، ضمن منافسات المجموعة السادسة بجانب منتخبات بلجيكا، كرواتيا وكندا. ويفتتح مشواره فى نهائيات المونديال أمام كرواتيا غدا ، وبعدها بأربعة أيامة يصطدم بمنتخب بلجيكا على أن يختتم دور المجموعات بملاقاة كندا فى أول ديسمبر المقبل مؤكدا انه ليس هناك اية فرصة امام المنتخب المغربي للتأهل للدور ال١٦ لوجود منتخبي كرواتيا وصيف بطل العالم و بلچيكا ثاني تصنيف الفيفا .قال الصحفي السوداني نزار نور صاحب التجربة الطويلة في الاعلام الرياضي في السودان وفي قناة "فرنسا 24 " وفي قطر " اعتقد ان حظوظ منتخب قطر لم تعد قوية خاصة بعد الهزيمة امام اكوادور رغم انه صاحب الارض والجمهور وهو في مجموعة اصبحت رهانتها اوضح بعد الجولة الاولى . واضاف " قبل انطلاق المونديال كنا نعتقد ان حظوظ المنتخب القطري ليست سيئة باعتبار انه تم تجهيز اللاعبين للبطولة بشكل جيد . الان المنتخب القطري خسر ثلاث نقاط امام الاكواتور وسيلاقي منتخب السنغال في الجولة الثانية ثم هولندا وهما اقوى منتخبات المجموعة . اعتبر ان مهمة المنتخب القطري صعبة امام السنغال بطل افريقيا والذي يملك فريقا قويا رغم غياب ساديو ماني وهو قادر على ان يظهر علو كعبه في المباراة امام منتخب قطر "اما المنتخب التونسي فقد وضعته عملية القرعة في اصعب مجموعة مقارنة ببقية المنتخبات العربية في المونديال حيث سيتراهن بالخصوص مع منتخبين قويين وهما فرنسا بطل والدنمارك . وقال" اعتقد ان المباراة الاسهل على الورق هي المباراة مع منتخب استراليا " مضيفا ان المنتخب التونسي الذي يملك لاعبين جيدين ومدرب ممتاز قادرعلى تحقيق نتيجة ايجابية امام الدنمارك في المباراة التي تنطلق اليوم بعد ساعات قليلة اذا التزم اللاعبون بتعليمات المدرب .واضاف ان المنتخب التونسي قادر على احداث المفاجاة في مجموعاته وهو يعد الحصان الاسود في المجموعة الرابعة متمنيا له التوفيقولاحظ ان المنتخب المغربي يوجد في مجموعة صعبة الى جانب بالخصوص كرواتيا وصيفة بطل العالم ومنتخب بلجيكا صاحب المركز الثاني في تصنيف الفيفا والذي يملك عناصر جيدة على غرار لوكاكو وهزارد وارسكو فضلا عن مدرب جيد يعرف لاعبيه على الوجه الافضل . واضاف ان المهمة ليست سهلة للمنتخب المغربي الذي يحتاج الى قوة و تضامن بين اللاعبين وانضباط تكتيكي المجموعة لكسب التحدي.واشار من ناحية اخرى الى ان منتخب السعودية يبدو في وضع لا يحسد عليه باعتباره يوجد في مجموعة تضم الى جانب منتخبي بولونيا والمكسيك منتخب الارجنتين الذي يضم ليونال ميسي وعدد من النجوم وهو منتخب بطل "كوبا امريكا" ويحلم بالتتويج بلقب كاس العالم . وقال " اذا تفادى المنتخب السعودي نتيجة مخيبة في مباراته الاولى فانه بامكانه ان ينظر بعيدا ويسعى الى تحقيق نتائج طيبة والوصول الى الدور الثاني