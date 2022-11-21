القيروان: انطلاق الدورة 18 لبرنامج "زوم على الجهات " بولاية القيروان


Publié le Lundi 21 Novembre 2022 - 22:41 قراءة: 0 د, 39 ث
      
انطلقت مساء اليوم الإثنين، الدورة 18 لبرنامج "زوم على الجهات" بولاية القيروان، التي تتواصل من 21 إلى غاية 26 نوفمبر الجاري، وذلك بمشاركة فريق صحفي متكامل من وكالة تونس إفريقيا للأنباء، لتسليط الأضواء على مختلف أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهذه الولاية، بإنجاز سلسلة من المقالات والريبورتاجات والفيديوهات.


ويشمل برنامج هذه الدورة تغطيات صحفية في مجالات فلاحية وسياحية وصحية ورياضية واجتماعية وثقافية.

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ويندرج برنامج "زوم على الجهات" في إطار التعاون بين وكالة إفريقيا للانباء ومؤسسة "كونراد إيدناور" الألمانية، الذي انطلق منذ سنة 2018، ليغطي طيلة 4 سنوات مختلف المشاغل والإنجازات بأعماق البلاد التونسية.

و"من المنتظر تطوير هذا البرنامج وفق رؤية جديدة، ليتيح للجهات الاستفادة بشكل أكبر من التغطيات الإعلامية المكثفة لحراكها التنموي والاجتماعي"، بحسب ما أفادت به المكلفة بالبرامج بمؤسسة "كونراد إيدناور"، ألفة الباجي بسباس، خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة.
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