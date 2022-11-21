المنتدى الاقتصادي الفرنكوفوني: العبّاسي يدعو إلى إحداث صندوق لدعم الاقتصادات الإفريقية

دعا محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العبّاسي، الإثنين، بجربة، إلى إحداث صندوق موجّه لدعم الاقتصادات الإفريقية، في الوقت، الذّي لا زلت فيه بلدان القارّة تعاني من انعكاسات جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية.





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وأوصى العبّاسي، خلال تدخله بالحصّة الثانية من المنتدى الاقتصادي خصّصت لمحور "تمويل المؤسّسة الخاصّة الفرنكوفونية: ناقل للنمو الشامل للجميع"، أن يقع تمويل الصندوق عبر حقوق السحب الخاصّة للبلدان الإفريقية.وأبرز محافظ البنك المركزي، خلال المنتدى المنتظم بجزيرة جربة يومي 21 و22 نوفمبر 2022 على هامش القمّة الفرنكوفونية (يومي 20 و21 نوفمبر 2022)، ضرورة توجيه حقوق السحب الخاصّة نحو بنوك التنمية الافريقية. يذكر أن حق السحب الخاصّة هو أصل احتياطي دولي احدثه صندوق النقد الدولي سنة 1969 ليكون مكملا للاحتياطيات الرسمية الخاصة ببلدانه الأعضاء.وأعرب عن أسفه لعدم "استفادة البلدان الإفريقية سوى من 33 مليار دولار في حين أنّها تحتاج إلى 280 مليار دولار من حقوق السحب الخاصّة. نحن بعيدون جدّا".كما أبرز محافظ البنك المركزي، في هذا الخصوص، ضرورة مراجعة، نحو الارتفاع، قيمة حقوق السحب الخاصّة وتخصيصها لتنمية القارّة عبر ضخّها في بنوك التنمية للبلدان الإفريقية.وأفاد "حين واجهنا صعوبات مالية لأشهر خلت فإن المؤسّسات المالية الإفريقية قامت بمعاضدتنا. لدينا علاقات جد خاصّة مع أصدقائنا الأفارقة".واعتبر في هذا الاطار أنه من الضروري الاستفادة من اللقاءات الجارية في اطار المنتدى، المنعقد على هامش الدورة 18 من القمّة الفرنكوفونية بهدف التحاور بشأن سبل وحتّى تعبئة تمويلات مجددة لدعم الدول الافريقية وخاصّة منها الفرنكوفونية.